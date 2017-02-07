KOÜ'de 95 öğretim üyesi cübbe giydi

Kocaeli Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Akademik Giysi Töreni, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kocaeli Üniversitesi'nde akademik aşama kaydeden profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin cübbelerini giydikleri 'Akademik Giysi Töreni' bugün gerçekleştirildi. Törende ayrıca bilimsel başarı gösteren akademisyenlere de ödülleri takdim edildi.

Rektör, Akademisyenleri Tebrik Etti

Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Emniyet İl Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Rektör yardımcıları, senatörler, davetliler, akademisyenler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Türk Sanat Musikisi dinletisi ile devam etti. Tören açılış konuşmasını ise Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü gerçekleştirdi. Akademik ve bilimsel başarı gösteren akademisyenleri tebrik etti.

2023 ve 2071 hedeflerine KOÜ Katkı Sunacaktır

Akademik unvanların akademisyenleri daha özgüvenli ve kendinden emin güçlü araştırmalar yapmaya yöneltmesini temenni ederek sözlerine başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz şu zor günlerde başta üniversitemiz öğretim üyeleri olmak üzere tüm akademisyenlerin milletimizin bölünmez bütünlüğü ve ülkemizin geleceği için çaba sarf etmesi gerekmektedir. Bizler toplumda eğitimimiz ve konumumuz gereği kanaat önderi rolünü taşırken, bu sorumluluğa uygun davranmalı, aziz milletimizin menfaatlerini her şeyin önünde tutmalıyız” dedi.

15 Temmuz’daki hain kalkışma ve bunu takip eden terör dalgası karşısında toplumumuzun ihtiyaç duyduğu sağduyunun, öz güvenin, mutlu yarınlara inancın tesis edilmesi hususunda üstlerine düşen tarihsel görevin farkında ve bilincinde olmaları gerektiğine vurgu yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “Bu tür menfur olaylar karşısında bugüne kadar başarılı ve kendine yakışır bir duruş sergileyen tüm üniversitemiz personelinin, bu tavrının bundan sonra da devam edeceğine eminim” şeklinde konuştu

Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında Kocaeli Üniversitesi’nin katkı sunan bir kurum olması gerekliliğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “Ülkemizin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi, dünya arenasında önemli bir yere sahip olabilmesi için, üniversitelerimizin performansı, ürettiği bilimsel bilgi, patentleri, sanayiye katkısı ve yetiştirmiş olduğu nitelikli beşeri sermaye büyük önem taşımaktadır. Üniversitemizin dünya ölçeğinde bir marka olabilmesi, evrensel anlamda bilgi ve değer yaratan çalışmalar ortaya koyabilmesi, şehrine kalıcı ve anlamlı eserler bırakabilmesi hem yönetimimizin hem de unvanı ne olursa olsun tüm çalışma arkadaşlarımızın ortak hayali olmalıdır” ifadesinde bulundu.

Uluslararasılaşma Noktasında Önemli Mesafe Katettik

Göreve geldiğimiz günden beri bu sorumluluk ve istekle öncelikli olarak Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim kalitesinin yükseltilmesini, nitelikli bilimsel araştırmaların yapılmasını, uluslararasılaşmanın sağlanmasını ve üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini aktaran Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “Bugün büyük bir kıvançla taşıdığım, Kocaeli Üniversitesi’ni yüceltme yarışındaki bayrağı devredeceğim güne kadar ve sonrasında da üniversitemize katkı sunmak en büyük hayalimdir. Bu yolda da önemli aşamalar katettiğimizi ifade etmek isterim. An itibariyle 106 ülkeden 1500’e yakın uluslararası öğrenciye vermekte olduğumuz eğitim öğretim memnun edici olmakla beraber yeterli değildir, Üniversite olarak belirlemiş olduğumuz yabancı öğrenci sayısı 5000’dir ve hızla bu rakamlara ulaşılacağına inanıyorum. Üniversitemizin uluslararasılaşma ve büyük, köklü üniversiteler arasında yerini alma hedefine uygun olarak, öğretim üyelerimizin bilimsel faaliyetlerini teşvik ediyor, destekliyoruz. Üniversitemizde 81 Bilimsel Araştırma Projesi, 91 Hızlı Destek projesi, 47 AR-GE laboratuvar destekleri, 66 TÜBİTAK projesi, 2 SANTEZ projesi ve 3 AB destekli proje olmak üzere toplam 418 adet bilimsel projeyi yürütmekteyiz” dedi.

Büyük Projelere İmza Atıldı

Sanayi ile yapılan protokoller kadar yerel yönetimlerle de önemli iş birliklerine imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “Bilimsel araştırmaların, nitelikli yayınların, patentlerin, teknopark uygulamalarının, gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik protokollerin arttırılması, üretmiş olduğumuz bilginin ürün ve hizmete dönüşerek katma değere katkı sunması üniversitemizi her anlamda ön plana çıkartacak ve güçlendirecektir. Teknopark alanımızın 125.000 metrekarelik tapusunu alarak, yeni ihalesini gerçekleştirdiğimiz 40.000 metrekarelik kapalı alan ise çalışma ve faaliyetlerimize dinamizm katacaktır. Üniversitemizin, kaliteli öğretim veren bir kurum olabilmesi ve nitelikli nesiller yetiştirebilmesi adına fiziki alt ve üst yapısında önemli düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçların bir kısmı karşılanmakla beraber önümüzde yürünmesi gereken bir yol olduğu gerçektir. Gerçekleştirilen projelerde ve sürdürülmekte olan faaliyetlerde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık, İlimiz Milletvekilleri, Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na destekleri ve üniversitemizin yanında oldukları için teşekkür ederim” diyen Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, projelere değindi.

Yüksekokulların eğitim kalitesini arttırabilmek amacıyla Fakültelere dönüştürülmesine ve yeni fakültelerin kurulmasına öncelik verildiğini, Kültürevi’nin kurulmasıyla hat, ebru, tezhip gibi kadim sanatlarımızın geniş kitlelere ulaşmasına aracılık edildiğini, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle B Kapısı’nda üst geçit yapıldığını, Kocaeli Üniversitesi İktisadi İşletmesi’nin önemli bir atılım gerçekleştirerek kara geçtiğini ve hem üniversite ihtiyaçlarını karşılamak hem de öğrencilerimize verilecek destekler için kaynak yaratıldığını, Kocaeli Üniversitesi Vakfı’nın gelir kaynakları ve öğrenci burs desteğinde anlamlı bir artış olduğunu, İzmit Belediyesi ile yürütülen ve yapımı hızla devam eden Üniversiteli Pazarı’nın da bahar yarıyılın sonlarına doğru hizmete gireceğini söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, Halep’te yaşanan acıları paylaşmak adına Kocaeli Üniversitesi bünyesinde yürütülen destek kampanyasına da büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Hastanenin Borcu Sürdürülebilir Seviyede

“Üniversitemize her fırsatta yardımlarını gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üniversitemize ziyarette bulunmuş kendilerine Fahri Doktora Unvanı senatomuzca takdim edilmiştir” diyen Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, Araştırma ve Uygulama Hastanesinin borç miktarının sürdürülebilir seviyelere çekildiği gibi yeni projeler için de kaynak yaratıldığını sözlerine ekledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hastanemize bedeli 15 milyon TL olan radyoterapi cihazı kazandırıldı. AMATEM ve ÇAMATEM’in kurulması, ek poliklinik binasının yapılması, DEKART, KÖGEM, DETAB gibi araştırma merkezlerinin tek bir çatı altında toplanması, yeni eğitim bloğunun hayata geçirilmesi gibi yatırımlarla Araştırma ve Uygulama Hastanemiz çok daha iyi noktalara gelecek ve aziz milletimize layık olduğu hizmeti verecektir. Yapımına devam eden ve bitme aşamasına gelmiş olan Tıbbi Destekli Yaşlı Bakım Merkezi ile önemli bir toplumsal sıkıntıya, üniversite olarak çözüm üretebileceğimize inanıyoruz” dedi.

95 Öğretim Üyesi Cübbe Giydi

Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “Bugün buraya teşrif eden tüm protokolümüze tekrar teşekkür ediyor, akademik başarı gösteren öğretim üyelerimizi ve ailelerini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu tören vesilesi ile değerli meslektaşlarıma bir kez daha akademik üretimi arttırmaları ve akademisyen sorumluluğunu taşımaya devam etmeleri hususunda çağrıda bulunuyorum. Toplumda son derece prestijli bir yere sahip olan mesleğimizi ve yaşam biçimimizi yüceltmek adına tüm üniversite olarak gönül ve eylem birliği içerisinde olmamızı içtenlikle temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü'nün konuşmasının ardından 2016 yılında Web Of Science Index’de yer alan “Makale” türündeki “1. Yazar” ve “2 ve daha fazla yazar” yayınları üzerinden “Toplam Yayın Puanı”na göre; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında yayın teşvik ödülleri verildi. 22 öğretim üyesinin profesörlük, 38 öğretim üyesinin doçentlik, 35 öğretim üyesinin de yardımcı doçentlik unvanı aldığı akademik giysi töreninde akademik aşama kaydeden öğretim üyeleri cübbe giydi.