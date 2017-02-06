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KOÜ’de ‘Akademik Giysi Töreni’ bugün

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KOÜ’de ‘Akademik Giysi Töreni’ bugün
Kocaeli Üniversitesi’nde akademik aşama kaydeden profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin cübbelerini giydikleri ‘Akademik Giysi Töreni’ bugün saat 14.00’da yapılacak.

Kocaeli Üniversitesi’nde akademik aşama kaydeden profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin cübbelerini giydikleri ‘Akademik Giysi Töreni’ bugün saat 14.00’da Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. Törende ayrıca bilimsel başarı gösteren akademisyenlere de ödülleri takdim edilecek. Törende KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, akademisyenler ile kentin yöneticileri hazır bulunacak. 

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