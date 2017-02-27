KOÜ’de cam şişeli, sopalı kavga!

Kocaeli Üniversitesi İletişim Kantini’ nde Ülkü Ocakları ve Sol görüşlü öğrenciler arasında cam şişeli ve sopalı kavga çıktı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Kantini’ nde bugün öğle saatlerinde Ülkü Ocakları ve Sol görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Ülkü Ocakları’ndan bir grup öğrenci Hocalı Katliamı ile ilgili bildiri dağıtmak için İletişim Kantini’ne gittiler. İletişim Kantini’ nde bulunan sol görüşlü öğrenciler duruma karşı çıkmak isteyince aralarında çıkan tartışma, cam şişeli ve sopalı kavgaya dönüştü. Alınan ilk bilgilere göre birkaç öğrencinin yara aldığı ve bir güvenlik görevlisinin başından yaralandığı söyleniyor. Selin BECER