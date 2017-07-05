KOÜ’de ‘Doktora ve sanatta yeterlilik töreni’ gerçekleşti

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Doktora ve Sanatta Yeterlilik Diploma Töreni" gerçekleştirildi.

Törene KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Çakır, Prof. Dr. Ahmet Küçük, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Dekanlar, Enstitü Müdürleri, akademisyenler ile doktora mezunları ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, doktora eğitiminin bilime, insanlığa, topluma ve ülkemize değer katacak çalışmaların olduğu daha spesifik alanlar olduğunu söyledi. Ülkemizde özellikle fen ve sağlık bilimleri ile ilgili çok ciddi gelişmelerin olduğunu vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal bilimler alanında da önemli adımlara ihtiyacımız olduğunu sözlerine ekledi. Günümüzde sanayi ve tarımda ne kadar gelişirsek gelişelim bilgi toplumundaki ilerlemenin düşük kaldığı durumlarda dünyada küresel güç olma özelliğimizin olamayacağını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “Sizlerin yapacağı güzel çalışmaların, sizden sonra gelecek takipçilerinizin meşalesi olacağını bilmelisiniz” dedi.

YENİ NEFERLERİ SİZLERİSİNİZ!

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Tarı ise, günümüz bilgi toplumunda zenginlik kaynağının bilgi olduğunu aktararak, “Bilgiye sahip olmak, onu üretmek ve hayatın her alanında kullanmak çok önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda bilgi ve bilim daha çok üretmenin, daha çok gelişmenin en önemli faktörü haline gelmiştir. Her türlü bilgiye kolay ulaşılabilen günümüzde, esas olan rafineri sistematik bilgilerdir. İşte enstitülerimiz, sistematik ve analitik bilim üretme ve bu bilgilerin toplum ve insanlıkla paylaşma formasyonunun kazanıldığı bilgi yuvalarıdır. Sizler, hocalarınızın gözetiminde ve yönetiminde bu formasyonu kazanmış durumdasınız. Akademik rüştünüzü ispat etmiş, kendi başınıza bilimsel çalışma yapabilecek durumdasınız. İlim ve irfan ordusunun yeni neferleri sizlersiniz ” ifadesinde bulundu. Doktora mezunları adına ise Dr. Hakan Küçüksaraç konuşma gerçekleştirdi. Doktora sürecinin tamamlanması ile birlikte bilim hayatına yeni bir adım attıklarını söyleyen Dr. Küçüksaraç, “Asıl mücadele bugünden sonra başlayacak. Bilim insanı olmanın getirdiği evrensel sorumluluk bir ömür boyu omuzlarımızda olacaktır. Bizler Kocaeli Üniversitesi mezunu olmanın sorumluluğuyka, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık adına çalışmalarımızı yürüteceğimize huzurlarınızda söz veriyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri ve akademisyenler, 53 doktora mezununa mezuniyet belgelerini takdim etti ve cübbelerini giydirdi.Tören aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sonra erdi.