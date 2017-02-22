  • BIST 88.978
  • Altın 143,438
  • Dolar 3,6110
  • Euro 3,7929
  • Kocaeli : 10 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 10 °C

KOÜ'de işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi

»
KOÜ'de işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Temel Eğitimi” düzenlendi. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde dün gerçekleştirilen eğitime Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri yoğun ilgi göster

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Oruç’un konuşmacı olarak yer aldığı eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği; yasal düzenlemeler; yasal hak ve zorunluluklar; tehlike, risk, risk değerlendirmesi; iş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri, önlemler ve işyerindeki riskler; iş ekipmanlarının güvenli kullanımı ile kişisel koruyucu alet kullanımı konu başlıklarında bilgiler verildi.

dsc_4090.jpg

TEHLİKELİ RİSK GRUBUNDALAR

Kocaeli Üniversitesi mezunu olan Yrd. Doç. Dr. Oruç, bugün burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başladı. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği tüm çalışanların yasal zorunluluk olarak iş sağlığı eğitimlerini alması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Oruç, 2013 yılına kadar sadece sigortalı işçilerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetinden faydalanabildiğini, 2013 yılında yapılan düzenleme ile birlikte tüm çalışanların bu hizmetten faydalanması fikrine ulaşıldığını aktardı. Sağlık çalışanlarının çok tehlikeli risk gurubu içerisinde yer aldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Oruç, “Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları riskler göz önüne alındığında, demir çelik fabrikasında veya yer altı maden çalışanlarından bir farkları yoktur.  Onlar görünen fiziksel tehlikelerle karşı karşıya kalırken, sağlık çalışanları da fiziksel tehlikelerin yanı sıra biyolojik tehlikelerle de karşı karşıya kalabiliyorlar. Tedavi ettikleri hastalardan enfeksiyon kapabiliyorlar” dedi. İş ve sağlığın olumlu ve olumsuz etkileri olmak üzere iki yönlü ilişkisi bulunduğunu, buradaki amacın olumsuz etkileri önlemek olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Oruç, iş sağlığının, çalışanların sağlığını korumayı temel aldığını ifade etti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölcük’te ‘İşaret Dili Kursu’ başladı21 Şubat 2017 Salı 10:33
  • TÜGVA’dan gençlere önemli yatırım19 Şubat 2017 Pazar 13:34
  • Seymen Koleji’nde 5. Veli Sempozyumu19 Şubat 2017 Pazar 13:21
  • Seymen Koleji’nde 5. Veli Sempozyumu19 Şubat 2017 Pazar 13:21
  • Cüceloğlu: Empati yapmalıyız19 Şubat 2017 Pazar 11:09
  • Miniklere ‘Dedemin Masalları’ eğitimi18 Şubat 2017 Cumartesi 14:12
  • Okul müdürlerine yönelik eğitimler başladı18 Şubat 2017 Cumartesi 13:00
  • ÇMO’dan ‘Çevre ve Doğa’ dersi önerisi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:59
  • Minik Ayaklar Kreşi velileri bilgilendirildi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
  • Kandıra’da kahve hatırı projesi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:05
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim