KOÜ'de işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Temel Eğitimi” düzenlendi. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde dün gerçekleştirilen eğitime Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri yoğun ilgi göster

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Oruç’un konuşmacı olarak yer aldığı eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği; yasal düzenlemeler; yasal hak ve zorunluluklar; tehlike, risk, risk değerlendirmesi; iş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri, önlemler ve işyerindeki riskler; iş ekipmanlarının güvenli kullanımı ile kişisel koruyucu alet kullanımı konu başlıklarında bilgiler verildi.

TEHLİKELİ RİSK GRUBUNDALAR

Kocaeli Üniversitesi mezunu olan Yrd. Doç. Dr. Oruç, bugün burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başladı. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği tüm çalışanların yasal zorunluluk olarak iş sağlığı eğitimlerini alması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Oruç, 2013 yılına kadar sadece sigortalı işçilerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetinden faydalanabildiğini, 2013 yılında yapılan düzenleme ile birlikte tüm çalışanların bu hizmetten faydalanması fikrine ulaşıldığını aktardı. Sağlık çalışanlarının çok tehlikeli risk gurubu içerisinde yer aldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Oruç, “Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları riskler göz önüne alındığında, demir çelik fabrikasında veya yer altı maden çalışanlarından bir farkları yoktur. Onlar görünen fiziksel tehlikelerle karşı karşıya kalırken, sağlık çalışanları da fiziksel tehlikelerin yanı sıra biyolojik tehlikelerle de karşı karşıya kalabiliyorlar. Tedavi ettikleri hastalardan enfeksiyon kapabiliyorlar” dedi. İş ve sağlığın olumlu ve olumsuz etkileri olmak üzere iki yönlü ilişkisi bulunduğunu, buradaki amacın olumsuz etkileri önlemek olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Oruç, iş sağlığının, çalışanların sağlığını korumayı temel aldığını ifade etti.