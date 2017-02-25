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KOÜ’de İSU çalışmaları öğrencilere tanıtıldı

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KOÜ’de İSU çalışmaları öğrencilere tanıtıldı
KOÜ Harita Mühendisliği Bölümü tarafından “WEB Tabanlı ISU CBS Altyapı Uygulaması” etkinliği düzenlendi

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Savaş Ayberk Konferans Salonu'nda Harita Mühendisliği Bölümü tarafından “WEB Tabanlı ISU CBS Altyapı Uygulaması” etkinliği düzenlendi. İSU Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü Özkan Filiz’in konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

 

“RİSK ANALİZLERİ YAPIYORUZ”

Özkan Filiz, yaptığı konuşmada yerel yönetimler tarafından yapılan planlama çalışmalarında yol, su, kanalizasyon gibi mühendislik müdahaleleri gerektiren ve teknoloji ile gelişen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin İSU tarafından da kullanıldığını söyledi. İSU’nun “İçmesuyu Kanalizasyon ve Altyapı Bilgi Sistemi” (İKABİS) projesini tanıtan Filiz, “Oluşabilecek tüm hata risk analizlerini yapıyoruz ve İKABİS’i bu anlamda geliştiriyoruz” dedi.

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