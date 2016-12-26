KOÜ'de seçim yenileniyor...

KOÜ Öğrenci Konseyi seçimleri yeniden yapılıyor. Fahrettin Porsuk’un bir oyla kazandığı seçimlere itiraz edilmesi sonrasında seçimlerin yeniden yapılmasına karar verildi

25 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlık seçimi Fahrettin Porsuk ve Metin Geldeş arasında gerçekleşmiş, Porsuk Geldeş’ten 1 oy fazla alarak KOÜ Öğrenci Konseyi Başkanı olmuştu. Ardından Geldeş ve ekibi tarafından yapılan itirazlar ve başvurular neticesinde Fahrettin Porsuk’un kazandığı seçim iptal edilmiş, yeniden seçim yapılacağı duyurulmuştu.

İŞTE SEÇİM TAKVİMİ

Yenilenecek seçim takviminde ise 26 Aralık Pazartesi (bugün) aday başvuruları için son gün olarak belirlendi. Saat 17:00’a kadar öğrenci konseyi seçimlerinde aday olmak isteyen isimler başvurularını gerçekleştirecek. Ardından 27, 28, 29, 30, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihinde başvurularını gerçekleştiren adaylar kampanyalarını gerçekleştirecek. 2 Ocak 2017 17:00 tarihinde ise kampanya süresi sona erecek. 3 Ocak Salı günü 1. Tur seçimi olarak adlandırılan Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Ana Sanat Dalı Öğrenci Temsilci Seçimi gerçekleştirilecek. 4 Ocak Çarşamba 2. Tur seçim, 5 Ocak Perşembe günü 3. Tur seçimler gerçekleşecek. 9 Ocak Pazartesi günü ise Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçimleri yapılacak. 11 Ocak 2017 tarihinde ise Öğrenci Konseyi Divan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Konsey Başkanlığı Seçimleri gerçekleştirilecek.

ARANAN NİTELİKLER

Adaylar aday olduklarını Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü Sekreterlerine 26 Aralık 2016 saat 17:00’a kadar bildirmeleri gerekmektedir. Oy kullanmaya gelecekler, öğrenci kimlik kartlarının yanı sıra nüfus kağıdı/pasaport veya ehliyet de yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Öğrenci temsilcisi adaylarında aranacak nitelikler ise İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması ve seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması gerekiyor. Serkan BORLAK