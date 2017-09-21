KOÜ’de Solak için emeklilik töreni

KOÜ Tıp Fakültesi’nin emektar öğretim üyelerinden Prof. Dr. Z. Mine Solak, emekliliğe ayrıldı. Kendisi için düzenlenen emeklilik töreninde duygusal anlar yaşandı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin emektar öğretim üyelerinden Prof. Dr. Z. Mine Solak için önceki gün emeklilik töreni düzenlendi. Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk yanı sıra çok sayıda akademisyen, davetli ve öğrenci katıldı.

“BÜYÜK EMEKLER VERDİ”

Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Kocaeli Üniversitesi Girişimsel Kardiyoloji Anabilim Dalındaki tedavi işlemlerinin başlamasında Prof. Dr. Z. Mine Solak’ın çok büyük katkısı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Zafer Utkan da Prof. Dr. Mine Solak’a geri kalan hayatında başarılar diledi. Prof. Dr. Zafer Cantürk ise Prof. Dr. Z. Mine Solak’ın anesteziye büyük emekler verdiğini ve çalışmalarıyla Tıp Fakültesi’ndeki işleri kolaylaştırdığını belirtti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Son olarak söz alan Prof. Dr. Z. Mine Solak, Kocaeli Üniversitesi’nde görev yapmaktan dolayı her zaman mutlu olduğunu belirterek, “Başta ailem ve eşime bana vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim. Çalışma arkadaşlarıma, bu törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve buraya gelen herkese de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.