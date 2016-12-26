  • BIST 77.193
  • Altın 127,934
  • Dolar 3,5066
  • Euro 3,6639
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 6 °C

KOÜ’de uygulamalı eğitimi

»
KOÜ’de uygulamalı eğitimi
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerine yönelik etkinlik yapıldı.

Öğrencilere Meddata Bilişim İletişim Sistemleri Eğitim Müdürü Serkan Baştuğ tarafından KSHMYO Amfi’sinde Hastane Otomasyon Programı hakkında uygulamalı konferans  verildi. Öğrencilerin interaktif katılımı ile gerçekleşen konferansta Hastane Otomasyon Sistemi ve Hasta Kabul süreçleri anlatıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği  eğitim sonunda, öğrencilere katılım sertifikası  verildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversiteye sınavsız geçiş kaldırıldı!21 Aralık 2016 Çarşamba 13:00
  • 500 işçiye özel eğitim21 Aralık 2016 Çarşamba 11:24
  • DERMEK’te işaret dili eğitimi21 Aralık 2016 Çarşamba 09:45
  • Misak-ı Milli kararı bugün de tartışılıyor20 Aralık 2016 Salı 12:31
  • Atık ayrıştırma eğitimleri başladı20 Aralık 2016 Salı 11:11
  • Belgeli kuaförler yetişiyor20 Aralık 2016 Salı 09:56
  • Seymen Koleji’nde nefes yönetimi eğitimi20 Aralık 2016 Salı 09:54
  • İmam hatipli öğrenciler Yusuf Güney’i dinledi19 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
  • Üniversiteye sınavsız geçiş yok!19 Aralık 2016 Pazartesi 11:30
  • Sınavsız üniversite geliyor...19 Aralık 2016 Pazartesi 07:58
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim