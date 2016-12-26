Öğrencilere Meddata Bilişim İletişim Sistemleri Eğitim Müdürü Serkan Baştuğ tarafından KSHMYO Amfi’sinde Hastane Otomasyon Programı hakkında uygulamalı konferans verildi. Öğrencilerin interaktif katılımı ile gerçekleşen konferansta Hastane Otomasyon Sistemi ve Hasta Kabul süreçleri anlatıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim sonunda, öğrencilere katılım sertifikası verildi.
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KOÜ’de uygulamalı eğitimi
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerine yönelik etkinlik yapıldı.
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