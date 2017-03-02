KOÜ’de Yeğenağa için emeklilik töreni

KOÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Itır Yeğenağa için emeklilik töreni düzenlendi. Üniversiteye katkılarından dolayı Yeğenağa’ya teşekkür eden Rektör Hülagü, “Bu bir ayrılık değil” dedi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi emektar öğretim üyelerinden Prof. Dr. Itır Yeğenağa için önceki gün emeklilik töreni düzenlendi. Tıp Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

“BU BİR AYRILIK DEĞİL”

Açılış konuşmasının yapan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Değerli Itır ablamız, bu emeklilik törenini bir veda olarak görmüyoruz. Hekimlik kutsal bir meslek ve emekli olunsa dahi meslek bitmiyor. Prof. Dr. Itır Yeğenağa ile birlikte 20 yıl çalıştık. Ne mutlu ona ki bugüne kadar çok sayıda bilim insanı ve hekimi yetiştirdi. Her ne kadar bir emeklilik töreni olsa da bu bir ayrılık değil. Sizi her zaman aramızda görmek istiyoruz” dedi.

BAŞARI VE UZUN ÖMÜRLER DİLEDİ

Hüzün taşıyan her vedanın bir başlangıç olduğunu belirten Prof. Dr. Zafer Utkan ise “Bu tören bir veda gibi değil, hoş seda bırakılmış bir an olarak görülmeli” dedi. Prof. Dr. Yeğenağa’yı üretken olabildiği yere kadar frene basmayı düşünmeyen biri olarak tanımlayan Utkan, “Bugün her şeyi yapabileceği özgürlüğüne kavuşuyor. Kendisini sevgiyle kucaklıyor, üniversitemize yaptığı katkıları nedeniyle sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaşamında sağlık, mutluluk, başarı ve uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

“HEP YANINIZDA OLACAĞIM”

Son olarak duygularını dile getiren Prof. Dr. Itır Yeğenağa, “Bu heyecanlı anı benimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Burada güzel bir hayatım oldu. Tatlı acı bir çok anımız oldu. Birlikte başladık, birlikte çalıştık. Daha iyi şeyler yapacağız, hep sizin yanınızda olacağım ve sizinle iftihar edeceğim” dedi.

PLAKET TAKDİMİ

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Dervişoğlu’nun Prof. Dr. Itır Yeğenağa’nın fotoğraflarından oluşan bir sunum da yaptığı törende, emeklerinden dolayı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Prof. Dr. Yeğenağa’ya teşekkür ederek çeşitli hediye, plaket ve çiçek takdim etti.