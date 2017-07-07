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KOÜ'lü Duygu başarından başarıya koşuyor

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KOÜ'lü Duygu başarından başarıya koşuyor
Kick Boks milli sporcusu 23 yaşındaki Duygu Turan, Hamidiye Şişli Etfal Hastane’sindeki hemşirelik görevine devam ederken girdiği kick boks şampiyonalarında başarıdan başarıya koşuyor.

Hemşire Duygu Turan Kick Boks milli sporcusu Duygu Turan bir yandan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde , Kardiyoloji kliniğinde hemşirelik görevine devam ederken, diğer yandan Kick Boks Dünya şampiyonluğuna bir yenisini eklemek için hazırlanıyor.Dünya, Avrupa ve Türkiye’de bir çok başarıya imza atan Turan başarılarına bir yenisini eklemek için Macaristan Budapeşte de yapılacak olan 2017 Dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

 

“Hedefim, bu sene yapılacak Dünya şampiyonasında tekrar şampiyon olmak”

Başarılarını tek tek sıralayan milli sporcu Duygu Turan,“Kick boks milli takım sporcusuyum. Aynı zamanda Arnavutköy Spor Kulubü'nün sporcusuyum. Şişli Etfal’de hemşireyim. Yoğun bakımda çalışıyorum. Bu güne kadar 2014’de Avrupa şampiyonu, 2015’te dünya şampiyonu oldum. 2016’da 2 kez ayrı branşlarda Avrupa şampiyonu oldum. Bu sene daha yeni maçtan geldim. Bolu’da yapılan Türkiye kick boks şampiyonasında şampiyon oldum. Kasım ayında Macaristan’da yapılacak dünya şampiyonasına katlacağım. Bundan sonra hedeflerim bu sene yapılacak Dünya şampiyonasında tekrar şampiyon olmak. Ayrıca da kendi branşımda dünyanın en teknik sporcusu olmak istiyorum” dedi.

 

“Nöbet tutacağım günler antrenman yapamıyorum”

Milli takım Kick boks sporculuğu ve hemşirelik görevini aynı anda yürütürken yaşadığı zorluğu dile getiren Duygu Turan, “ Bu süreçte zorlanıyorum. Hem nöbet tutuyorum. Ertesi gün çıkıyorum. Antrenman yapıyorum. Zor bir hayatım var ama ikisini de çok sevdiğim için yetiştirmeye çalışıyorum. Koşturuyorum. Ailem ve buradaki arkadaşlarımın desteğiyle. Mesai saatlerim değişiyor. Mesela bir hafta 3 gün sabah geliyorum. 2 gün nöbet tutuyorum. Sabah çalıştığım günler akşam antrenmana gidiyorum. Nöbet tutacağım günler antrenman yapamıyorum. 16 saat tuttuğumda sabah buradan çıkıp evde uyuyup antrenmana gidiyorum. Benim için çok zor oluyor. Hocalarım destek oluyor.Kendi başıma antrenman yapıyorum” dedi.Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünden 2014 yılında mezun oldu. 2015 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandı. Kardiyoloji Kliniği'nde Hemşire olarak görev yapan Turan, 2014 Kıck Boks Türkiye Şampiyonu (Kıck Lıght Branşı) ,2014 Kıck Boks Avrupa Şampiyonu (Slovenya / Maribor),2016 Boks Türkiye 3.Lüğü,2016 Kıck Boks Türkiye Şampiyonu (Low Kıck Branşı) ,2016 Kıck Boks Türkiye Şampiyonu (Kıck Lıght Branşı) ,2016 Kıck Boks Avrupa Şampiyonu (Slovenya / Maribor) ,2016 (22-29 Kasım ) Kıck Boks Avrupa Şampiyonu ( Yunanistan-Loutraki),2017 Spor&spor dergisinin düzenlediği sporun devleri ödül gecesinde en iyi sporcu ödülünü alırken, daha birçok başarıya da imza attı.

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