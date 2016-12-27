KOÜ’lü gençlerden, kardeşlerine destek

Kocaeli Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından bu yıl 3.sü gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Köy Okulları Yardım Projesi kapsamında önceki gün Çayırova Güzeltepe Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu ziyaret edildi.

Köy Okulları Yardım Projesi ile ihtiyacı olan öğrencilere kışlık giyecek, bot, mont ve kırtasiye malzemelerinin ulaşması için gerçekleştirilen ziyaret öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt vermesi yanı sıra onlarla birlikte keyifli bir gün geçirdiler.

KARDEŞLİĞİN ÖZÜ

Kardeşliğin özü paylaşmaktan geçer sloganıyla yola çıkılan projede, kısa bir süreç içerisinde toplanan yardımlar ile birlikte bugünün umut ışığı yarının aydınlığı olacak çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunuldu.

GURUR DUYDULAR

Okul Müdürü Halil İbrahim Yıldız, ilkokul öğrencilerine yönelik yaptıkları çalışmalardan dolayı gençlerle gurur duyduğunu söylerken, İletişim Kulübü Başkanı Mete Güneş ise çocuklara verilecek ihtiyaç malzemeleri için birçok kurum ve kuruluştan, yardım sever vatandaşlardan destek aldıklarını kaydetti.