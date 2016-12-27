KOÜ’lü gençlerden, kardeşlerine destek

Köy Okulları Yardım Projesi ile ihtiyacı olan öğrencilere kışlık giyecek, bot, mont ve kırtasiye malzemelerinin ulaşması için gerçekleştirilen ziyaret öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt vermesi yanı sıra onlarla birlikte keyifli bir gün geçirdiler.
KARDEŞLİĞİN ÖZÜ
Kardeşliğin özü paylaşmaktan geçer sloganıyla yola çıkılan projede, kısa bir süreç içerisinde toplanan yardımlar ile birlikte bugünün umut ışığı yarının aydınlığı olacak çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunuldu.
GURUR DUYDULAR
Okul Müdürü Halil İbrahim Yıldız, ilkokul öğrencilerine yönelik yaptıkları çalışmalardan dolayı gençlerle gurur duyduğunu söylerken, İletişim Kulübü Başkanı Mete Güneş ise çocuklara verilecek ihtiyaç malzemeleri için birçok kurum ve kuruluştan, yardım sever vatandaşlardan destek aldıklarını kaydetti.