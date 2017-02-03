KOÜ'ye AMATEM kuruluyor

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde Sağlık Bakanlığı’nın da destekleriyle Alkol ve Madde Bağımlılar Araştırma ve Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇAMATEM) yapılacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Kocaeli’de madde bağımlılığına yönelik tedavi merkezlerinin oluşturulmasının daima gündemlerinde olduğunu ve konuyla yakından ilgilenilmesi amacıyla Rektörümüz Prof. Dr. Saadettin Hülagü tarafından özel bir ekibin görevlendirilerek İstanbul Bakırköy’de bulunan bir merkezin incelendiğini söyledi.

AKDAĞ'IN ZİYARETİNDE YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Kocaeli ziyaretinde konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Zafer Cantürk, bu projede akademisyenlerin yer almasına kanaat getirildiği için merkezlerin Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti. Kocaeli’nin bir geçiş bölgesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Zafer Cantürk, “Kocaeli, İstanbul’a yakınlığı bakımından geçiş bölgesinde yer aldığı için madde bağımlılığı oranlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kocaeli’de madde bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla böyle bir merkezin kurulması hem bölge için hem Türkiye için avantaj sağlayacaktır. Sağlık Bakanlığı, AMATEM ve ÇAMATEM için gerekli altyapıyı ve donanımı sağlayacak, üniversitemizin Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nın katkılarıyla da bu merkezde hizmet verilecektir” dedi.

KISA SÜRE İÇİNDE HİZMET VERECEK

Merkezin Kocaeli Üniversitesi’nde yapılmasının hem akademisyenlere hem hastalara çeşitli imkanlar sağlayacağını söyleyen Prof. Dr. Cantürk, “AMATEM ve ÇAMATEM için oluşturulacak bu binanın Kocaeli Üniversitesi’nin madde bağımlılığına karşı hizmet vermesine olanak sağlayacak. Dinamik bir çalışma sonucu bina kısa sürede tamamlanacak. Sağlık Bakanımız Recep Akdağ’ın ve Rektörümüz Prof. Dr. Saadettin Hülagü’nün önderliğinde AMATEM ve ÇAMATEM’in kısa süre içerisinde hizmet vermesi amacıyla çalışmalara başladık” diye konuştu.

BAKANLIKTAN %15 ÖDEME

Sağlık Bakanlığı’nın olumlu yaklaşımlarıyla birlikte bu gibi iş birliklerinin sürdürüleceğini kaydeden Prof. Dr. Zafer Cantürk, “Bu olumlu destekler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı’nın desteğiyle alınan radyoterapi cihazımız bulunmaktadır. Bu cihazda işletme maliyetlerini düştükten sonra Sağlık Bakanlığı’na yüzde 15 ödeme yapılacaktı fakat bakanlık bu paranın üniversitemizde kalmasına karar verdi. Üniversite olarak ilerleyen dönemlerde Sağlık Bakanlığıyla yeni iş birliklerinin gerçekleşmesini de temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

YOĞUN BAKIMIN SAYISININ ARTTIRILMASI

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bulunan yoğum bakım sayılarını arttırmak istediklerini fakat hemşire sayısının bu duruma engel teşkil ettiğini belirten Prof. Dr. Zafer Cantürk, konuyu Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile görüştüklerini ve bu konuda da kendilerinden destek alacaklarını ifade etti. Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk, “Olası Marmara depreminde destek sağlayacak en önemli sağlık kuruluşu Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesidir. Bu sebeple Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi herkes tarafından korunmalı. Sadece devletin değil vatandaşların da hastanemize özen göstermesini ve destek vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.