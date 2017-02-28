Köy yolarına bakımdan geçti

Körfez Belediyesi ilçenin üst kısımlarında yer alan ve kış koşullarında yıpranan köy yollarını onararak, parke bordür çalışması gerçekleştirdi

Körfez Belediyesi ekipleri şehir merkezinde olduğu gibi Körfez’in üst kısımlarında yer alan ve yoğun kış şartları nedeniyle yıpranan köy yollarında onarım çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler belirli çalışma periyodu çerçevesinde Naip Köyünde parke bordür ve yol onarım çalışması yaptı. Özellikle kar yağışı sonrası hasar gören köy yollarında parke ve bordür çalışması gerçekleştirildi. Ekipler köylere yönelik çalışmaların belirli periyotlar halinde devam ettiğini aktardı. Vatandaşlar ise yapılan çalışma nedeniyle Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.