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Köylülere yangına ilk müdahale eğitimi

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Köylülere yangına ilk müdahale eğitimi
Büyükşehir İtfaiyesi yangına ilk müdahale yapılması amacıyla muhtarlara teslim edilecek su tankerlerinin kullanım eğitimini verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangın olaylarına karşı kırsal kesimlerde tedbir uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda köylere verilen su tankerleri olası yangınlarda ilk müdahaleyi yapmak açısından büyük önem taşıyor. Muhtarlara teslim edilen tankerler traktör miline takılarak kolay bir şekilde çalıştırılabiliyor. İtfaiye bu tankerlerin etkin kullanımı için eğitimler de veriyor.

 

TEMEL İTFAİYECİLİK EĞİTİMİ

İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü tarafından köylere verilecek olan su tankerlerinin dağıtım öncesi muhtarlara ve vatandaşlara eğitim uygulanıyor. Temel itfaiyecilik eğitimi ve yangın söndürme teknikleri ile su tankerlerinin kullanımı hakkında köy muhtarlarına ve vatandaşlara eğitimler verildi. Eğitimlerle muhtarlar su tankerleriyle muhtemel yangınlara nasıl müdahale edeceklerini uygulamalı olarak öğrendiler. 

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