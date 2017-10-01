Mustafa Küpçü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle muhalefet liderlerine yönelik eleştirilerinde; “Bunlara 5 koyun verin güdemezler!” diyordu!

Siyaset, koyun gütmek değil, ülke yönetmek ve vatandaşa hizmettir!

Muhalefeti aşağılamak, düzeyli bir siyaset örneği olamaz!

Ama, “kabadayı siyaseti” bu ülkede pirim yapıyor!

Hükümet, Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Programın temel yaklaşımı “vergilerle vatandaşı sağmak” üzerine kurulmuş!

En şaşırtıcı örnek Motorlu Taşıt Vergisine gelen yüzde 40 zam oldu.

Yapılan açıklamalara göre; vatandaştan yaklaşık 28 milyar lira toplanacak! Bunun 8 milyarı savunmaya harcanacak kalan 20 milyar ise kısa ve orta vadeli borçlara gidecek!

NEDEN?

Çünkü, AKP iktidarı ekonomide sınıfta kaldı!

“Üretim ekonomisi” yerine “rant ekonomisi” ile kentleri talan etti! Örneğin; İstanbul’da tüm yeşil alanlar, deprem toplanma alanları, su havzaları, hatta parklar yapılanmaya açıldı. Birileri hızla zengin olurken, vatandaş bedelini ödüyor!

Bütçe 2017 yılının ilk 6 ayında 25.2 milyar lira açık verdi.

Bu yılın ilk 7 ayında dış ticaret açığı 40 milyar doları aştı.

MEGA Projelerle yabancı sermaye tatlı karlar sağlandı. Siz, otoyollar, köprüler ve havaalanlarını Türkiye bütçesinden mi yapılıyor sanıyorsunuz? Hayır, yabancı finans şirketleri faiz ve kar gelirlerini vatandaşın cebinden çıkarıyor!

OECD ülkeleri içinde “Kayıt Dışı Ekonomi” utancında ilk ülkeyiz! Kayıt dışının milli gelire oranı yüzde 28.72’ya ulaşmış.

Sanayici, küçük ve orta ölçekli sanayi, esnaf, zanaatkar, çiftçi, işçi, memur ve emekli borç batağında.

Banka kredisi ile alınan daireler ve otomobiller icra takibinde!

İşsizlik yüzde 12’lere varmış.

Deneme tahtasına döndürülen eğitim öğretim düzeni “nitelikli insan” yetiştirmiyor!

Türkiye Müteahhitler Birliği açıklıyor; “Komşularla gerginlik 12.5 milyar dolar kayba neden oldu!”

Global Financial Integrity açıklıyor; “Son 10 yılda Türkiye’de 125 milyar dolar aklandı!”

İstanbul finans sektöründe son bir yılda 21 sıra geriledi ve finans liginde dibe çakıldı!

Bu ülkede 52 milyon 435 bin kişi borç yükü altında eziliyor!

Tarım ürünleri ve hayvan ithalatı ile piyasayı terbiye etmeye çalışırken Türk çiftçisini ve besicileri yok ediyoruz!

Sonuç;

AKP iktidarı ekonomik düzeni yönetmede ve ülke refah seviyesini yükseltmekte sınıfta kalmıştır!

Gelir adaletsizliği artmıştır! Siyasi iktidara yakın olanlar kısa yoldan zenginleşirken, toplumun geniş kesimi ( işçi, memur, esnaf, çiftçi, emekli, küçük sanayici) hızla yoksullaşıyor!

Ancak;

2017 yılı ilk 6 ay içinde “Örtülü Ödenek” harcaması 1 milyar 100 milyon TL’yi aşmış! Bu paranın nereye harcandığını kimse merak etmez mi?

Galiba “koyun gütmek” kolay değil!..