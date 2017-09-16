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Kozluk delege seçim sonuçları belli oldu

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Kozluk delege seçim sonuçları belli oldu
CHP'nin mahalle delege seçimlerinde Kozluk mahallesinin seçim sonuçları belli oldu.

CHP'nin mahalle delege seçimlerinde Kozluk mahallesinin seçim sonuçları belli oldu.

İLÇE KONGRE DELEGELERİ

Metin Karabıyık, Kaya Arslan, Hakan Tanta, Hasan Akbulut, Hüseyin Karadeniz, Nuriye Gençtürk, Hatıra Yel, Yılmaz Ak, Gürkan Ertan, Turhan Atak, Mert Göbekçioğlu, Münir Dere

ÖNSEÇİM DELEGELERİ

Arzu Ak, Ayşegül Ak, Elif Oğuz, Fatma Akbulut, Burak Akbulut, Hüseyin Akbulut, Figen Aliz, Berker Arslan, Feride Atak, M. Kamil Hasıl, İbrahim Karasu, Mustafa Süzük, Süleyman Baharlı, İsmail Bilican, Necdet Çetinak, Mehmet Ataç, Haşim Doğan, İbrahim Düzgün, Metin Ertan, Bülent Eşiyok, Ayşe Gencal, Sinan Gençtürk, Cem Gürbüz İvedi, Hasan Karadeniz, Nurhayat Uman, Nilgün Kılıç, Umut Köse, C.Cem Öncü, Kamil Sarıtaş, Hanife Onaran, Hayrettin Kaymaz, Fatma Özdemir, İmran Kolaylı, Behçet Öztürk, Sibel Saydam, Süleyman Saygılı, Hüseyin Şekeroğlu, Mehdi Kaan Günan, Şaban Tanrıverdi, Osman Tanta, Arzu Tavukçu, Seyfun Tengiz, Cihat Uçar, Sevinç Uman, Fettah Koyukan, Sevil Yel, Zafer Yel, Yaşar Yerci, Uğur Yıldırım, Metin Yılmaz, Hasan Gürçay, Şevki Donat.

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