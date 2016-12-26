Kral 10 oldu!

Geçen sezon Başaranspor forması ile attığı 24 golle gol kralı olan Sinan Çalık, Nusretiye’deki gol sayısını 10’a çıkardı.

Geçen sezon Başaranspor forması ile attığı 24 golle gol kralı olan Sinan Çalık, Nusretiye’deki gol sayısını 10’a çıkardı. Güneşspor maçına iki gol birden atan Sinan, asistleri yapan Emin’e ve tüm takım arkadaşlarına alınan galibiyetten ötürü teşekkür etti.