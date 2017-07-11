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Kralların oyununu öğrenmek kolay

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Kralların oyununu öğrenmek kolay
İzmit’te milli sporcular tarafından kurulan d4 Satranç Eğitim Merkezi yeni şampiyonları yetiştirmek için kolları sıvadı

Geçtiğimiz yıl İzmit’te Türkiye'de ve uluslararası turnuvalarda dereceler kazanan FİDE ustası unvanlı Alper Olcayöz ile 2016 Türkiye Satranç şampiyonu, uluslararası usta Mert Erdoğdu tarafından kurulan d4 Satranç Eğitim Merkezi kralların oyunu olarak adlandırılan satrancın tüm inceliklerini sizlere öğretmeyi hedefliyor. Her seviyesinden öğrenciye hizmet veren d4 Satranç Eğitim Merkezi Kurslar dışında sadece velilere yönelik ücretsiz seminerler ve etkinlikler de gerçekleştiriyor.

 

SADECE SATRANÇ DEĞİL

Alikahya Fatih Mahallesi, İskefiye Caddesi, Zencefil Sokak, Ayışığı Butik Evleri A1 Blok İzmit/Kocaeli adresinde hizmet veren d4 Satranç Eğitim Merkezi birebir ve grup çalışmaları ile alanında usta öğreticiler ile birlikte size huzurlu bir ortam sunmayı amaçlıyor. Öğrencilerine sadece satranç oyununun temel kuralları ve teknikleri dışında satranç oyununun içinde barındırdığı felsefeyi de öğretmeyi amaçlayan d4 Satranç Eğitim Merkezi satranç kadar satrancın içinde barındırdığı felsefeye de önem veriyor.

 

MİNİKLER UNUTULMUYOR

Eylül - Ocak  ve Şubat - Haziran dönemi orta ve ileri seviye dersleri FIDE (Dünya Satranç Federasyonu) antrenör belgesine sahip hocalar IM Mert Erdoğdu ve FM Alper Olcayöz ile yürütülen derslerde satranç oyununun incelikleri sessiz ve konforlu bir ortamda gerçekleştiriliyor. Ayrıca Antrenör Gizem Şişman ile miniklere satranç dersleri yapılmakta. d4 Satranç Spor Kulübü ise 2017 yılında kurularak federasyona ait yöresel lig, kulüpler kupası, çocuk ligi gibi turnuvalarda başarı hedefliyor. Sizde d4 Satranç Eğitim Merkezi hakkında daha fazla bilgi almak için 0553 676 5710 telefonu tuşlayabilirsiniz.

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