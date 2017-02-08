Kredi kartları 176 milyona adete çıktı

Bankalar arası Kart Merkezi’nin verilerine göre Türkiye’de banka ve kredi kartlarının toplam 176 milyon adete çıktığı belirlendi.

Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 büyüyerek 587 milyar liraya ulaştı. Bankalar arası Kart Merkezi (BKM)’nin verilerine göre Türkiye’de banka ve kredi kartlarının toplam 176 milyon adete çıktığı belirlendi. Bu rakam Türkiye nüfusunun iki katından fazla ve her bir kişide en az iki kart olduğunun bir göstergesi sayıldı.

18 BİN 228 HABER

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, artık bireyler için vazgeçilmez hale gelen kredi kartlarının medya raporunu açıkladı. Ajans Press’in 2016 yılı medya araştırmasında kredi kartı konulu medyaya 18 bin 228 haber yansıdığı tespit edildi. Araştırmada dikkat çeken bir ayrıntı ise kredi kartlarının en az siyasi olaylar kadar medyada yansıma bulması oldu.

Kredi kartlarıyla ilgili medyaya yansıyan önemli başlıklar;

-Her dört alışverişten biri banka kartıyla yapıldı.

-Kişi başına toplam 53 kartlı ödeme işlemi gerçekleşti.

-Kartlar ile sırasına göre en çok market-gıda, akaryakıt, giyim, sigorta ödemeleri, kamu-vergi ödemeleri gerçekleştirildi.