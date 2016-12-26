Kreşler ile mantolama yaptıranlara vergi kolaylığı

Fikret Gökmen

Maliye Bakanlığı yaptığı yasal düzenlemelerin ardından ilgili konulara açıklık getirmek üzere tebliğ yayınlandı. Yayınlanan tebliğdeki bazı bilgiler aşağıdaki şekildedir.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ VERGİDEN İSTİSNA EDİLDİ

Daha önceleri okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okulları ile ilgili olarak 5 vergilendirme döneminde vergiden istisna edildiğine ilişkin düzenleme vardı. Bu kez 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yukarıdaki kurumlara ilaveten özel kreş ve gündüz bakımevleri de istisna kapsamına dahil edildi.

Özel kreş ve gündüz bakım evlerine tanınan kazanç istisnası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen ticari kazançlara uygulanacak.

Ancak düzenlemede ilginç olan konu, 1 Ocak 2017 tarihinden önce faaliyete geçmiş olan özel kreş ve gündüz bakım evlerinin kazancı ile bu kreş ve bakımevlerini 1 Ocak 2017’den sonra devir alanlar için istisna uygulaması bulunmamaktadır. 1 Ocak 2017 tarihinden sonra açılan kreş ve bakımevleri 5 yıl süre ile istisnaya tabi olduklarından, bu işletmelerin daha sonra devredilmesi durumunda, 5 yıldan kalan süre kadar istisnadan yararlanabilecektir.

Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca verilen kurum açma izni belgesiyle faaliyete geçtikleri yıldan itibaren istisnadan yararlanacaklar. Bu iş için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurulması gerekmemektedir.

MANTOLAMA (ISI YALITIMI) HARCAMALARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Enerji tasarrufu sağlanması amacıyla binaların ısı yalıtımı (mantolama) yapılmasının teşviki amacıyla vatandaşların yaptıkları bu tür giderlerin tamamının ilgili yılda gider yazılabilmesi imkânı getirilmiştir.

Bu binalar isterse işletmenin aktifine kayıtlı bulunsun isterse kiraya verilmiş olsun her iki durumda da yapılan bu tür harcamalar amortisman yolu ile itfa edilmeyip direk olarak gider yazılabilmesi imkanı getirilmiştir.

Bilindiği üzere kira gelirlerinin beyanında iki türlü gider tespit yöntemi bulunmaktadır. Birincisi götürü gider yöntemi olup kira gelirinin yüzde 25’i kadardır. İkinci yöntem ise gerçek gider yöntemidir. İşte gerçek gider yöntemini seçen mükellefler daha önceleri mantolama harcamalarını gider olarak gösteremezken yapılan yeni düzenleme ile bu tür harcamaları da gider olarak gösterebileceklerdir. Ancak unutulmaması gereken bir konuda eğer kira gelirlerinin beyanında 2015 yılı için götürü gider yöntemi seçilmiş ise, iki yıl üst üste bu yöntemi kullanma zorunluluğu olduğundan, bu mükelleflerin 2016 yılı için yasanın sağladığı bu hakkı kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.