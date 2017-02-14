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KSMMMO’dan Ankara çıkarması

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KSMMMO’dan Ankara çıkarması
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu; genel merkezleri TÜRMOB’un, geçtiğimiz yılın Ekim ayında yapılan seçimle göreve gelen yeni seçilmiş yönetimini Ankara’da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti

Ziyarete KSMMMO yönetimi adına başkan Fikret Gökmen, başkan yardımcısı Tülin Keçeci Güngör, Oda Sekreteri Cengiz Tosun, Sayman Sait Aydın, yönetim kurul üyeleri Hamit Akbulut, Taner Öner ve Veysel Çelik katılırken; TÜRMOB adına başkan Prof.Dr. Cemal Yükselen, başkan yardımcısı A.Masis Yontan, genel sekreter Yahya Arıkan, genel sayman Emre Kartaloğlu ve yönetim kurulu üyesi Masum Türker ziyarette hazır bulundu.

 

BİLGİ PAYLAŞIMI

Oldukça sıcak bir ortamda geçen ziyarette, mesleki konular üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu. Başkan Fikret Gökmen ve yönetimi tarafından, tüm meslek mensuplarının olduğu gibi Kocaelili meslek mensuplarının da yaşamış olduğu sıkıntılar ve sorunlar, TÜRMOB Yönetimine iletildi, çözüm önerileri üzerinde fikirler paylaşıldı.  Özellikle Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarla ilişkilerin iyileştirilmesi ve meslek mensuplarının var olan iş yükünün azaltılabilmesi için ne gibi çalışmalar yapılabileceği üzerinde duruldu.

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