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KSO Başkanı Zeytinoğlu: Sanayi üretimi son çeyrekte toparlandı

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KSO Başkanı Zeytinoğlu: Sanayi üretimi son çeyrekte toparlandı
TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı sanayi üretimi verisini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “ 2016’da ekonomik büyümeye olumlu yansımasını bekliyoruz” dedi.

Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Yılın son çeyreğinde sanayideki büyümenin ortalama yüzde 2,1 olduğunu görüyoruz. Yılın son çeyreğinde sanayi üretimindeki bu toparlanma bizleri sevindirdi. Bu artışın 2016 yılı büyüme oranlarına da pozitif yansıyacağını düşünüyoruz.” dedi.

 

KOCAELİ 2017’YE HIZLI BAŞLADI

Kocaeli dış ticaret rakamlarını da değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız rakamlara göre ocak ayında ilimiz sanayi kuruluşlarının ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 1,5 milyar dolar ve ithalatı ise yüzde 20,4 artarak 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta yüzde 41 paya sahip otomotiv sanayi yüzde 18 artarken, yine ilimizin önemli ikinci sektörü olan ve ihracatta yüzde 39 paya sahip kimya sektöründeki ihracatımız da yüzde 80 oranında arttı” dedi. 

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