KSO heyeti Kayseri’deydi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 3. Meslek Komitesi Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu üyeleri Kayseri Sanayi Odası’nı ziyaret ederek 2. ve 3. Meslek Komiteleri ile ortak gıda sektör toplantısı yaptılar.

Ziyarete oda adına Komite Başkanı Mihriban Bilen, meclis üyesi Murat Can ve meslek komiteleri uzmanı Seçkin Ökte katıldı. SORUNLAR KONUŞULDU Kayseri Sanayi Odası’ndan da Meysu Gıda firmasından Bekir Güldüoğlu, Özselamoğlu Group’tan Abdulkadir Özselamoğlu, Çarşıbaşı Süt’ten Lütfi Çarşıbaşı, İnci Gıda’dan Seyfi Büyükince, Kayseri Şeker Fabrikası’ndan Sırrı Doğanlık, Oruçoğlu Şekerleme’den Osman Oruçoğlu, Kayseri Sanayi Odası Genel Sekreteri Nihat Molu ve KAYSO Kalite Yönetim Birim Sorumlusu Özlem Göksu toplantıda yer aldılar. İki odanın tanıtım sunumlarının yapıldığı toplantıda gıda sektörünün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.