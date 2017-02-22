KSO kendi tesisini bu fiyata satın aldı

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Büyükşehir Belediyesine ait muhammen bedeli 3 milyon 64 bin 842 TL olan KSO Sosyal Tesisleri’nin bahçesini 3 milyon 411 bin 439 TL teklifle satın aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısı dün belediyenin encümen salonunda yapıldı. Encümenin başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın üstlendi. Gündemde ilk olarak Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı İzmit İlçesi Körfez Mahallesi, 558 ada 29 parsel sayılı 3 dönümlük Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Sosyal Tesisleri’nin bahçesi olarak kullanılan arazi ihaleye çıkarıldı. Muhammen bedeli 3 milyon 64 bin 842 TL olan ihaleye oda adına KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Memet Barış Turabi katıldı.

MÜMKÜN DEĞİL

Teklif öncesinde konuşan İhale Başkanı Tahir Büyükakın, “KSO devlet ihale kanununa göre orayı alacak. KSO’nun bahçesinde ki alanın başkası tarafından kullanması mümkün değil. Alsa da üzerinde yapabileceği bir şey yok. KSO zaten kentimizin kurumlarından bir tanesi. Özel bir yanı yok tamamen kurumsal amaçlı kullanılacak. Usullere uygun olarak satış yapacağız” dedi.

MECLİSTEN ALDIĞIMIZ YETKİ 3 MİLYON

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Muhammen bedeli 3 milyon 64 bin 842 TL olan ihale için “Bizde bir kurumuz. Şahsi bir alışveriş değil. Bizlerde sizler gibi gelip geçiciyiz. Meclisten aldığımız yetki 3 buçuk milyon TL. teklifimiz 3 milyon 411 bin 439 TL” ifadelerini kullandı. Teklifin ardından Başkan Zeytinoğlu, 3 milyon 411 bin 439 TL ile ihaleyi aldı. Serkan BORLAK