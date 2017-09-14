KSO’dan Yaza Veda Konseri

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve eşi Rüya Zeytinoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Yaza Veda Konseri’nde Oda Orkestrası katılımcıların beğenisini topladı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yaza Veda Konseri düzenledi. Konserde KSO Oda Orkestrası sahne aldı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve eşi Rüya Zeytinoğlu’nun ev sahipliğinde Club Bithynia’da düzenlenen konsere Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve eşi Beril Tuğrul ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

ORKESTRA AYAKTA ALKIŞLANDI

Kokteylle başlayan gecede KSO Oda Orkestrası sahnede eşsiz klasik müzikler seslendirdi. Orkestra şefliğini Özgür Günay’ın üstlendiği konserde Solist Tuğçem Kar ise söylediği şarkılarla kulakların pasını sildi. Seslendirilen birbirinden eşsiz 18 farklı esere tüm katılımcılar da eşlik etti. Konserin sonunda orkestra ayakta alkışlandı. Selin BECER