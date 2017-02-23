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KTO da istihdam seferberliğine katıldı

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KTO da istihdam seferberliğine katıldı
Körfez Ticaret Odası Şubat Ayı Meclis Toplantısını yoğun bir gündemle gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen Toplantıda ana gündem konusu milli istihdam seferberliği oldu.

Körfez Ticaret Odası Şubat Ayı Meclis toplantısı meclis salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Milli istihdam seferberliği ile ilgili konuşan Moralı ‘’ Biz Türkiye’nin ekonomik, ticari gelişimini belirleyen, etkileyen, yönlendiren stratejik bütün sektörlerde üretim boyutunda çok büyük zenginlikler sunan bir iliz. İnancımız başlatılan istihdam seferberliği ile bu sayıların en alt seviyeye inmesidir. Bu anlamda önce siz meclis üyelerimiz sonra üyelerimizden elinizi taşın altına koymanızı istiyorum.

 

İlker Can DÖNMEZ ‘’ KTO Baba Evim Gibi’’

Körfez Ticaret Odası Şubat Ayı Meclis toplantısında geçen yıl 100 büyüyen şirket arasında olan Göçmen Börek ‘in, bu sene de yine 100 şirket içinde yer alması nedeniyle Göçmen Börek ’in sahipleri İlker Can Dönmez ile Taner Dönmez’e Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı ve Meclis Başkan Yardımcısı Rıfat Bekir Bekiroğlu tarafından plaket verildi. Sibel Moral’ının oda adına verdiği plaketten sonra konuşma yapan İlker Can Dönmez büyüme hikayesini anlatarak, “Annemin hazırladığı börekler ve birkaç bayan çalışanın desteği ile işe başladık, bugün ise 180 çalışanımız, yurt içi ve yurt dışı bayiliklerimiz var’’ Körfez Ticaret Odası benim baba evim gibi aranızda olmaktan son derece mutluyum, verdiğiniz ödül bizler için çok kıymetli’’ dedi.

 

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya KTO’nun misafiri oldu

Körfez Ticaret Odası Şubat Ayı Meclis toplantısının bu ayki konuğu Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya oldu. Meclis toplantısında meclis üyelerine ve oda üyelerine e-ticaretle ilgili bir sunum yapan Uzunkaya toplantıda ayıplı mal, tüketici hakları, internetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar ve tüketici kanunuyla ilgili meclis üyelerini bilgiler verdi. Sunumun ardından meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya’ya günün anısına plaket takdim edildi.

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