  • BIST 89.647
  • Altın 146,929
  • Dolar 3,6812
  • Euro 3,8721
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 12 °C

KTO üyelerine Peugeot avantajları

»
KTO üyelerine Peugeot avantajları
Körfez Ticaret Odası üyelerine hizmet için farklı iş alanlarında anlaşmalar yapmaya devam ediyor

Bu kapsamda son olarak Körfez Ticaret Odası ile Peugeot Haldızlar Oto arasında protokol imzalandı. Bu protokol oda üyelerine yüzde 20’ye varan avantajlar sağlayacak.

 

Sadece KTO’ya Özel Avantajlar

Körfez Ticaret Odası ile Peugeot Haldızlar arasında imzalanan protokolle Peugeot marka otomobillerin modellerine göre yüzde 20’lere varan avantajlar sağlanıyor. Sadece Körfez Ticaret Odası üyelerinin yararlanabileceği avantajlar için KTO Otoparkında 3-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonla hem yeni model otomobillerini tanıtacak hem de KTO üyelerine sunulan avantajları anlatacak.

 

Moralı: Üyelerimize Hizmetimiz Devam Edecek

İmzalanan protokolde konuşan Moralı ‘’ üyelerimize farklı alanlarda hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bugün yaptığımız anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Oda üyelerimiz 3-7 Mart tarihleri arasında odamıza gelip bu avantajları detayları ile öğrenmelerini isterim. Amacımız üyelerimize hizmet ve Körfez Ticaret Odası üyesi olmanın ayrıcalıklarını en iyi şekilde kullanmalarıdır’’ dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolarda tansiyon yeniden yükseldi02 Mart 2017 Perşembe 11:33
  • Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti internetten ödenebilecek02 Mart 2017 Perşembe 10:40
  • Devlet milyonlar dağıtıyor... İhbarı yap parayı kap!02 Mart 2017 Perşembe 08:51
  • FED kararı doları nasıl etkiledi?02 Mart 2017 Perşembe 08:38
  • KOTO’dan üyelerine önemli duyuru!02 Mart 2017 Perşembe 08:19
  • Bankacılık sektörü Ocak'ta 3,7 milyar lira kar elde etti01 Mart 2017 Çarşamba 18:30
  • KOTO’nun girşimleri sonuç verdi: Nefes Kredisi 150 bin TL’ye yükseldi01 Mart 2017 Çarşamba 16:26
  • Çeyrek altın ne kadar?01 Mart 2017 Çarşamba 13:36
  • Motorinde indirimi açıklamıştı... Bir müjde daha...01 Mart 2017 Çarşamba 13:23
  • Elektrikte serbest tüketici sayısı 3 milyonu aştı01 Mart 2017 Çarşamba 13:13
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim