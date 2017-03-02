KTO üyelerine Peugeot avantajları

Körfez Ticaret Odası üyelerine hizmet için farklı iş alanlarında anlaşmalar yapmaya devam ediyor

Bu kapsamda son olarak Körfez Ticaret Odası ile Peugeot Haldızlar Oto arasında protokol imzalandı. Bu protokol oda üyelerine yüzde 20’ye varan avantajlar sağlayacak.

Sadece KTO’ya Özel Avantajlar

Körfez Ticaret Odası ile Peugeot Haldızlar arasında imzalanan protokolle Peugeot marka otomobillerin modellerine göre yüzde 20’lere varan avantajlar sağlanıyor. Sadece Körfez Ticaret Odası üyelerinin yararlanabileceği avantajlar için KTO Otoparkında 3-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonla hem yeni model otomobillerini tanıtacak hem de KTO üyelerine sunulan avantajları anlatacak.

Moralı: Üyelerimize Hizmetimiz Devam Edecek

İmzalanan protokolde konuşan Moralı ‘’ üyelerimize farklı alanlarda hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bugün yaptığımız anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Oda üyelerimiz 3-7 Mart tarihleri arasında odamıza gelip bu avantajları detayları ile öğrenmelerini isterim. Amacımız üyelerimize hizmet ve Körfez Ticaret Odası üyesi olmanın ayrıcalıklarını en iyi şekilde kullanmalarıdır’’ dedi.