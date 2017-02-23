KTO'da komite toplantıları aksatılmıyor

Körfez Ticaret Odası’nın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği meslek komite toplantıları Şubat Ayında da aksatılmadan devam ediyor.

Bu kapsamda toplantılarını gerçekleştiren 1. Ve 15. Komite üyeleri tefrişatı bitirilen ve komitelere tahsil edilen toplantı odasında gerçekleştirildi. Toplantıya Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı komite üyeleri Recep Öztürk, Razinihan Hacet, Latif Hürtür ve Sebahattin Doğan katıldı. Komitenin gündemi üye ziyaretlerinin planlanması ve mesleki yeterlilik sınavları oldu.

İDEV Fuar Komisyonu’ndan Komiteye Ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası fuar komisyonu ve müteahhitler birliği 1. Ve 15. Komite üyelerine ziyarette bulunarak bu yıl TÜYAP’ın organize ettiği evlilik fuarı ile ilgili bilgiler verdi. TÜYAP fuarcılık Proje satış uzmanı Çağdaş Soner Akyol fuarla ilgili olarak "Bu yıl fuarda çok daha fazla stand kurulması diğer illerden katılımında daha fazla olmasını bekliyoruz" dedi.