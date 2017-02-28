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KTO’da tehlikeli maddelelerin karayolu ile taşınması gündem oldu

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KTO’da tehlikeli maddelelerin karayolu ile taşınması gündem oldu
Şubat ayı meslek komiteleri toplantıları kapsamında 9. ve 11. Meslek Komite toplantıları yapıldı. Komite üyeleri Körfez Ticaret Odası toplantı salonunda bir araya geldi

9. Meslek Komitesi 2 gündem maddesiyle Erkan Çağlayan, Mehmet Salmaş, Yüksel Gündoğdu, Mustafa Altun ve Veysel Şenol’un katılımıyla gerçekleşirken 11. Meslek Komitesi 3 gündem maddesiyle Ercan Yavuz, Erdoğan Bozkurt, Gürsel Gencer, Mustafa Gülcan ve Sedat Pek’in katılımlarıyla gerçekleşti.

 

Önemli Gündem Maddeleri

9. Meslek Komitesi Gündem Maddeleri arasında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yer aldı. Ayrıca Kocaeli ili Körfez ilçesi giriş ve çıkışlarında bulunan muhtelif levhalarda bulunan ibarelerin dikkat çekici hala getirilmesi  de komite gündeminde görüşüldü. 11. Meslek Komitesi Gündem Maddeleri ise üye ziyaretlerinin planlanması, müşterek komiteler toplantısı ve meclis toplantısında 11. Komite Üyesi Sedat Pek’in dile getirdiği menderek talebi hakkında görüşüldü.

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