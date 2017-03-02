KTO’da Yeşil Bina Semineri

Körfez Ticaret Odası Meclis Salonu’nda çevre ve doğa dostu Yeşil Bina Projesiyle ilgili ÇEBDİK Başkanı Dr. Duygu Erten’in sunumuyla seminer gerçekleşti

Sadece Çevresel Değil Ekonomik ve Sosyal Faydaları da Var

Dr. Duygu Erten, sunumuna yeşil binalar ve ürünlerle ilgili sertifika sistemlerini anlatarak başladı. Erten, “Tüm ülkelerin yeşil bina sertifikalarını aldım ve kendimiz de yapabiliriz diyerek ÇEBDİK’i kurduk. Bu benim memleketimi çok sevdiğim için hırsımdı.” Dedi. Karbon salımını düşürmek için ne yapabiliriz diyerek yola çıktığını belirten Erten yeşil binaların yalnızca çevresel değil ekonomik ve sosyal faydalarından da bahsetti. Yeşil binaların yapım aşamasında çevreye verilen zarar minimuma indirilirken peyzaj yapımında az su tüketen çiçeklerin kullanılması, doğal ışıktan faydalanılması, yağmur suyunun değerlendirilerek kanalizasyon yükünün hafifletilmesi gibi bir çok fayda seminer konuları arasında konuşuldu.

Türkiye Yeşil Uygulamalarıyla İlk 10’da

Türkiye 2016 yılında LEED Yeşil Bina Sertifikası alan 10 ülke içinde 8 inci sıraya yükseldi. Ayrıca Türkiye’deki yeşil bina uygulamaları arasında Piri Reis Üniversitesi ve ilk yeşil kamu binası olan Küçükçekmece Belediye Binası yer alıyor. Dünyadaki yeşil bina sertifika örneklerini anlatan Erten “LEED, İngiltere’de BREEAM, Almanya’da DGNB ve Fransa’da HQE’nin sertifikalarını ÇEBDİK olarak türkçe klavuz hazırladık” dedi. Yeşil bina yapacak yerlere de hibe ve düşük faizli krediler verilmesi konusunda çalışma yaptıklarını aktardı.

Beşikten Beşiğe Yeşil

Erten, yeşil binaların elektrik ve su faturalarını da düşürdüğünü söyledi ve beşikten beşiğe sloganıyla bu projenin uygulanmasını arttırmayı hedeflediğini aktardı. Yeşil bina yapımı dışında yeşil iyileştirmeyle de mevcut evler soyulup yeniden mevcut malzemelerle döşenebileceği bu sayede yeşil binalar üretilebileceği anlatıldı. Bu anlamda Harvard Üniversitesi tüm binalarını yeşile dönüştürmüş ve bütün uygulama sürecini de web sitesinde paylaşmıştır. Yine Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre yeşil okullarda okuyan çocuklar daha başarılı ve istifa oranlarının da daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda da yeşil binalar en çok okul, ofis ve otellerde kullanılmaktadır.