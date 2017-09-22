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Kübra ile Hakan çok mutlu

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Kübra ile Hakan çok mutlu
Kartepe Uzuntarla Mahalle Muhtarı Hasan Bahri Ayaz'ın yeğeni Hakan Ayaz, Kübra İmat ile hayatını birleştirdi.

Sultan Beyazıt Caddesi’ndeki düğüne çok sayıda davetli yanı sıra Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de katıldı. Başkan Üzülmez, çifte ömür boyu mutluluklar dileğini ileterek hediyesini verdi. 

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