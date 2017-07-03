Kübra ve Numan evlilik yolunda ilk adımı attı

Başkan İsmail Baran, Hereke’de Kübra ve Numan çiftinin nişan merasimine katıldı

Kübra ve Numan çiftinin nişan merasimi Hereke’de gerçekleştirildi. Evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftin nişan yüzüklerini Körfez Belediye Başkanı İsmail Batan takarken kurdeleyi ise eski Hereke Belediye Başkanı Esener Maçil kesti. Oldukça mutlu olan çift, kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Handan MARAL