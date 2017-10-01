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Kucaklarda taşınarak oy kullanmaya geldi

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Kucaklarda taşınarak oy kullanmaya geldi
CHP Yahya Kaptan Mahalle delege seçimlerine ilgi büyük!

CHP İzmit İlçe Örgütünün delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Haftalardır konuşulan, gerilimin en yüksek olduğu ve CHP’nin kalesi olarak bilinen Yahya Kaptan Mahallesi’nde delege seçimleri şu dakikalarda gerçekleştiriliyor.

 

KUCAKLARDA TAŞINARAK GETİRİLDİ

Bu seçimde Kırmızı, Sarı ve Mavi olmak üzere üç ayrı liste yarışıyor. Saat 13.00'da başlayan oy kullanma işlemi 15.00'da sona erecek. 632 partilinin oy kullanma hakkı olduğu seçimde 77 yaşındaki Emit Ersoy kucaklarda taşınarak oy kullanmaya getirildi. Selin BECER

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