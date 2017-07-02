Küçük çocuk sıcağa dayanamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Eşme’de bekleyenlerden önemli bir bölümü karşılamaya aileleri ile birlikte geldi.

Bu sırada özellikle küçük çocuklar sıcaktan çok etkilendi. Bekleyiş sırasında küçük bir çocuğun sıcağın da etkisi ile fenalaştığı ve istifra ettiği görüldü. Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, içtiği suyun ardından kendine geldi.