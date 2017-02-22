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Küçük futbolcunun büyük talihsizliği

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Küçük futbolcunun büyük talihsizliği
Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu ile Vezirçifliği Ortaokulu arasındaki Yıldız Erkekler Futbol 2. Tur maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

İlk yarının bitimine 2 dakika kala, Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu’nda forma giyen 14 yaşındaki Alpaslan Aydın, rakibi ile girdiği ikili mücadelenin ardından yere ters düştü.

 

HERKES ÇOK ÜZÜLDÜ

Yaşadığı düşmenin ardından acılar içerisinde yerde kıvranan küçük futbolcunun omzunun çatladığı tespit belirtildi. Tedavisi ilk önce saha içinde yapılan Alpaslan çağrılan ambulanslaİzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Arkadaşları, rakip futbolcular ve öğretmenleri Alpaslan ile yakından ilgilenirken, futbolcuya geçmiş olsun dileklerini gönderdi. Gazetemiz olarak Alpaslan Aydın’a acil şifalar diliyoruz. Ahmet AKAY

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