Küçük kız voleybol Hasan Gemici’de

Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası A Grubu’ndan iki maç yarın İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.

Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası A Grubu’ndan iki maç yarın İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 18.30’da Kocaeli Gelişim B-İzmitspor B, 20.00’de KYÖD-DSİ A takımı maçları oynanacak. Bu maçlardan önce de okullar B Genç kız maçları var.