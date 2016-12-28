Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası A Grubu’ndan iki maç yarın İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 18.30’da Kocaeli Gelişim B-İzmitspor B, 20.00’de KYÖD-DSİ A takımı maçları oynanacak. Bu maçlardan önce de okullar B Genç kız maçları var.
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Küçük kız voleybol Hasan Gemici’de
Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası A Grubu’ndan iki maç yarın İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.
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