Küçük kızlarda Yenikent üstünlüğü

Kocaeli küçük kızlar Voleybol Ligi maçlarına Derince Spor Salonu’nda iki mücadeleyle devam edildi.

Yenikent B takımı A Grubu’ndaki maçında 17-25, 25-16, 14-25 ve 25-27’lik setlerle rakibi Derince Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nü 3-1 yendi. Günün diğer maçında ise Yenikent A takımı B Grubu mücadelesinde körfez G. Birliğini set vermeden geçti. Setler 21-25, 11-25 ve 23-25 sona erdi.