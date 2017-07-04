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Küçük Muhammet yine kayıp!

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Küçük Muhammet yine kayıp!
Değirmendere Yüzbaşılarda mendil satan 16 yaşındaki Muhammet Güzelaydın, 8 gündür yine kayıp.

Küçük Muhammet, Gölcük’te market işleten Kerem Güzelaydın’ın 11 çocuğundan 1’i.Değirmendere Yüzbaşılar mendil satıyordu.Geçtiğimiz günlerde yine kaybolan Muhammet, İzmit şehirlerarası otogarın da bulunmuştu.Görenlerin Babasi Kerem Güzelaydın’a 0 530 924 4443 ulaşmalarını duyarlı vatandaşlarımızdan bekliyoruz.

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