Küçükkaya, cami cemaatine seslendi!

Zinciri Kuyu Cami Cemaatine referandumda neden hayır denmesi gerektiği hakkında bilgi veren CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Bir kişinin bütün yetkileri kendinde toplamak istemesi ne kadar doğrudur?” diye sordu

“CEMAAT OLARAK SİZ KARAR VERİN”

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya geçtiğimiz gün Zinciri Kuyu Cami Cemaatine referandumda neden hayır oyu vermeleri gerektiği hakkında bilgi verdi. Cemaate seslenen Küçükkaya, “7 Haziran seçimlerinde iktidar partisi, insanlara koalisyon hükümetlerinin başarılı olamadıklarını ve ekonomik krizlerin anahtarı olduğunu söyleyenler ülkemizi erken seçime götürmediler mi? 400 Milletvekili verin bu iş bitsin demedi mi? 7 Haziran seçimlerinden sonra Beyaz Toroslarla halkımızı tehdit etmediler mi? Sürekli ekonomik istikrar gelecek diye söylemediler mi? Ekonomimiz çok kötü, bu seçim vatanına sahip çıkma seçimi olacak. Bir kişinin bütün yetkileri kendinde toplamak istemesi ne kadar doğrudur? Cami cemaati olarak sizler karar verin” diye konuştu.

“MİLLETVEKİLLERİNİN HÜKMÜ KALMAYACAK”

Seçmiş olduğun Milletvekillerinin hiç bir hükmü kalmayacak diyen Küçükkaya, “Sözünü kimse dinlemeyecek. Başkan, yetim hakkı yese, devlet malına el uzatsa 400 Milletvekili izin vermezse mahkemeye çıkarılamayacak. Hâkim ve Savcılar başkanın sözünden çıkamayacak. Başkan, hak hukuk tanımaz biriyse seni koruyacak hiç kimse olmayacak. En önemlisi can ve mal güvenliğin kalmayacak. Asgari ücreti, fiyatları, maaşları, memur alımlarını tek adam belirleyecek. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girecek. Bunların hepsi başkanın partisine göre şekillenecek. Şimdi soruyorum bu kadar yetkiyi tek bir kişiye vermek istiyor musunuz? dedi. Selin BECER