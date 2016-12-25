Küçükkaya: Cumhuriyetin ilk kalesi İsmet Paşa

CHP İzmit İlçe Örgütü tarafından İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün büstü ölüm yıldönümünde Kolordu’da bulunan İnönü Parkı’nda açıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ölümünün 42’inci yıldönümünde CHP İzmit İlçe Örgütü tarafından yapılan büst İzmit Kolordu’da bulunan İnönü Parkı’nda açıldı. Büstün açılışına CHP Ankara Milletvekili aynı zamanda İsmet İnönü’nün torunu olan Gülsün Bilgehan Toker’in yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar,Fatma Kaplan Hürriyet ,Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay,CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Küçükkaya, CHP İl ve ilçe kadın kolları,CHP İl ve İlçe Gençlik kolları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

‘PARK BAKIMSIZDI’

Büstün açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya şunları söyledi; “İsmet İnönü büstünün yenilenmesi ile ilgili bir tören düzenledik .Bu büst Saraybahçe Belediyesi zamanında vatandaşların kullanımına açıldı.Her sene 25 Aralıkta bu parka geldiğimizde bakımsız noktadaydı.Bu parkı sosyal belediyecilik anlayışı kurmasaydı emin olun böyle bir park da olmazdı.Bundan iki sene önce belediye başkanımız bizi ziyaret ettiğinde bir isteğiniz var mı dediler CHP olarak tek isteğimiz İsmet İnönü büstüdür dedik.Kaiedeler ve çevre düzenlemeleri bizden büstü de siz yaptırın dediler .Şimdi çevre düzenlemesi ve kaidelere bakın siz düşünün gerisini.

‘İNÖNÜ CUMHURİYETİN KALESİDİR’

Türkiye konjoktrüne baktığınızda içinin oyulmaya çalışıldığı bir devlet konumunda olduğunu görüyoruz.Yıllardır bunları söylediğimizde kurucu değerlerimize saldırıp,iki ayyaş dediler.Cumhuriyetin ilk kalesi İsmet Paşa’dır. Belki biz bile yeteri kadar sahip çıkamanmın özeleştirisini vermeliyiz.Rize’de Mustafa Kemal heykellerine bile saldırıyorlar.Bunlar zamanında yaptığımız eksikliklerin bedelidir.Özellikle esnaf kardeşlerim gelin refarandum gelecekse Cumhuriyet için çok net hayır diyelim. Kayseri’de olanlar sorulmadan daha dün iki askerin yakıldığı görüntüler doğru mu yanlış mı belli bile değil .O güzel adamlar ,Mustafa Kemaller ,İnönüler, Ecevitler gittiler ama siz oldukça bu Cumhuriyet payidar kalacaktır”

‘ANITKABİRDEN SELAM GETİRDİM’

Ardından konuşan İsmet İnönü’nün torunu ve Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan Toker ise şunları kaydetti” Gülsün Bilgehan “Ülkenin bazı yerlerinde büyük kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelleri vinçle kaldırılırken, bu gün burada yaptığınız gerçekten bu büyük Milletin gerçek duygularını ifade ediyor. Bu büyük millet kendisine hizmet edenleri unutmayan büyük bir milletti, bu yüzden kadir bilirliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu gün size Anıtkabirden’ de selam getirdim bu sabah oradaydım iki büyük kurucumuzu ziyaret ettim. Biliyorsunuz şu sıralar sosyal medya büyük baskılar altında fakat bu sabahtan buyana gençlerin sosyal medyada yazdıklarını okudum ve gerçekten gurur duydum” Serkan BORLAK