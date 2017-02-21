  • BIST 88.588
  • Altın 144,030
  • Dolar 3,6242
  • Euro 3,8372
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 4 °C

Küçükkaya, İzmit Belediyesi'ni kendi silahıyla vurdu!

»
Küçükkaya, İzmit Belediyesi'ni kendi silahıyla vurdu!
İlçe binasında gündem ile ilgili basın açıklaması düzenleyen CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Hayırettin kampanyasını eleştiren İbrahim Bulut’a cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya dün partisinin ilçe binasında haftalık basın açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz günlerde Emekli Evi açılışında konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın, ‘Çağ atladığımız bir dünyada söz sahibiyiz’ sözünü eleştirerek, “36 TL emekliye verilen zam ile emekliye çağ mı atlattığını düşünüyor Sayın Nevzat Doğan?” diye sordu.

 

“KENDİ İŞİNİ DÜZGÜN YAPSIN”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Bulut’un CHP’nin Hayırettin kampanyasına ilişkin ‘Halt ettin’ sözlerini de sert bir dille eleştiren Küçükkaya, “İzmit Belediyesi’nin reklamlarını tanıtmak için insanları reklam tabelası olarak kullanmaktır asıl ‘halt ettin’ Türkçe Olimpiyatlarında o organizasyon için para bastırmaktır asıl ‘halt ettin.’ Sayın Bulut bize laf yetiştireceğine önce kendi işini düzgün yapsın” dedi. Hayırettin ile ilgili sosyal medya da yapılan eleştirilere de cevap veren Küçükkaya, “İzahı olmayan şeylerin mizahı olur. Biz sadece halkımıza en basit yoldan bir şeyleri anlatma derdi içindeyiz” şeklinde konuştu. Selin BECER

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali’den Çayırova ve Dilovası Kaymakamlarına ziyaret20 Şubat 2017 Pazartesi 14:40
  • 215 TL’ye otomobil aldı20 Şubat 2017 Pazartesi 14:35
  • Şehabettin Bilgisu Ödülleri için başvurular açıldı20 Şubat 2017 Pazartesi 14:33
  • Başkan Köşker, Silvan’da20 Şubat 2017 Pazartesi 13:15
  • Başkan Baran’dan seçmenlere çağrı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:14
  • Körfez’de ‘hamsi’ buluşması20 Şubat 2017 Pazartesi 13:12
  • YSK, oy pusulalarını tanıttı20 Şubat 2017 Pazartesi 12:23
  • Başkan Bulut: Referandumda millet olarak evet diyeceğiz20 Şubat 2017 Pazartesi 12:18
  • Başiskele’de Yeni Cami’nin temeli atıldı20 Şubat 2017 Pazartesi 12:15
  • Kahraman: Özgürce oy kullanmak istiyoruz20 Şubat 2017 Pazartesi 12:13
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim