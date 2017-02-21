Küçükkaya, İzmit Belediyesi'ni kendi silahıyla vurdu!

İlçe binasında gündem ile ilgili basın açıklaması düzenleyen CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Hayırettin kampanyasını eleştiren İbrahim Bulut’a cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya dün partisinin ilçe binasında haftalık basın açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz günlerde Emekli Evi açılışında konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın, ‘Çağ atladığımız bir dünyada söz sahibiyiz’ sözünü eleştirerek, “36 TL emekliye verilen zam ile emekliye çağ mı atlattığını düşünüyor Sayın Nevzat Doğan?” diye sordu.

“KENDİ İŞİNİ DÜZGÜN YAPSIN”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Bulut’un CHP’nin Hayırettin kampanyasına ilişkin ‘Halt ettin’ sözlerini de sert bir dille eleştiren Küçükkaya, “İzmit Belediyesi’nin reklamlarını tanıtmak için insanları reklam tabelası olarak kullanmaktır asıl ‘halt ettin’ Türkçe Olimpiyatlarında o organizasyon için para bastırmaktır asıl ‘halt ettin.’ Sayın Bulut bize laf yetiştireceğine önce kendi işini düzgün yapsın” dedi. Hayırettin ile ilgili sosyal medya da yapılan eleştirilere de cevap veren Küçükkaya, “İzahı olmayan şeylerin mizahı olur. Biz sadece halkımıza en basit yoldan bir şeyleri anlatma derdi içindeyiz” şeklinde konuştu. Selin BECER