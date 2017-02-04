Küçükkaya: Tramvayın İzmit'e sancıları fazla oldu

Tramvay çalışması ile ilgili basın açıklamasında bulunan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Tramvay çalışmasının İzmit’te sancıları biraz fazla oldu” dedi.

Tramvay çalışması ile ilgili ilçe binasında basın açıklaması gerçekleştiren CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Akçaray için geri sayım başladı. Her projenin elbette ki sancıları olacak ancak tramvay çalışmasının İzmit’te sancıları biraz fazla oldu. 7 kilometrelik tramvay hattı için ilk sıkıntı güzergâh üzerindeki binalarda yaşandı. Tramvay hattı için kimi işletmeler yıkıldı ve bu barların işletmecilerinin büyük bölümü ortada kaldı. Sonrasında ise pek çok noktada aynı anda çalışma yapılmasından sebep trafik çilesi baş gösterdi. Trafiği çileye dönüştüren tramvay projesi, önlerindeki caddeler kazılan esnafları da mağdur etti” dedi.

550 ESNAF MAĞDUR

Merkez Bankasından başlayıp Otogar güzergâhına kadar uzanan 7 kilometrelik güzergâhta bulunan toplam 550 irili ufaklı esnafın bulunduğunu söyleyen Küçükkaya, “Ancak bu kazı çalışmalarının kontrolsüz biçimde bütün noktalarda aynı anda başlatılması sonucu ortalama %20’ye yakın esnaf ya kepenk kapatmış ya da dükkanını satılığa çıkartmış. Peki bir umut beklemeye koyulmuş olanlar yok mu? Elbette var onlarda kiralık yazısını ası vermiş camına. Pek çok esnafın siftah dahi yapamadan günü kapattığı da gözler önünde. Bu sorunlar hala devam ediyor. Peki, bu çalışmalar daha ne kadar sürecek?” şeklinde konuştu.

Küçükkaya, Belediyeler Kanunundan alınan maddeleri açıklayarak belediye başkanının yapması ve o kentte yaşayan vatandaşın daha iyi yaşayabilmesi için kanunen yapılan maddeleri şu şekilde anlattı:

Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, belirler. Daha sonra o yetkiye sahip olan kişi ise yapması gereken;

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

Evet Belediye kanunundaki madde bunu söylerken belediyeyi yöneten kişiler ne yapıyor halkın hangi sorununu çözüyor? Sizler karar verin. Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri yapması gerekiyor. Bunlar sadece benim kanunun içinden önemli gördüğüm maddeler. Peki, hangisini düzgün yapıyorlar kararı ise sizlerin vicdanına bırakıyorum.

Belediye başkanı Madde 37: Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

Yukarıda ki maddede de belirttiği üzere halkının huzuru ve mutluluğu için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Peki, belediye başkanı esnafın mutluluğu ve huzurlu olması için neler yapmıştır. ?

Madde 37: Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak

Yukarıda ki maddede de belirttiği üzere muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmakla mükellef olan başkana önerim “Kosgeb” çatısı altında verilen kredilerin öncelik olarak tramvay güzergâhında mağdur olan bu esnafa öncülük tanınması gerekir.

Madde 60: Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

Yukarıda ki maddede de belirttiği üzere tramvay güzergahında mağdur olan ailelere ayrım yapılmadan “Dar gelirli” statüsüne alınarak, burada esnaflık yapan vatandaşlara Kira vb. yardımlar yapılabilir. Hatta yapılmalıdır” dedi. Selin BECER