Küçükkaya: Varlık fonuna devretmek Duyun-i Umumiye'dir

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya yaptığı basın açıklamasında devlete ait olan kurumların varlık fonuna devredilmesi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, partisinin ilçe binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün (Salı) Sefa Sirmen’in tahliye edileceği müjdesini veren Küçükkaya, sevinçli olduklarını belirtti.

“VARLIK FONUNU DEVRETMEK DUYUN-İ UMUMİYEDİR”

Devlete ait kurumların varlık fonuna devredilmesi ile ilgili açıklama yapan Küçükkaya, “Türkiye’de THY denilen bir devlet kurumu var. Dünya markası diye lanse edilen ama son raporda 2.7 Milyar dolar zarar eden bir kurum bu. Paramızı Barcelona vb. yerlere harcayan kurumlar bunlar. Bunun gibi birçok kurum varlık fonuna bağışlanmış durumda. Eğer Türkiye cari fazlası olmayan bir devlet ise bu kurumları varlık fonuna devretmek Duyun-i Umumiyedir. Belediyeler nasıl denetimlerden kaçmak için yan şirketler kuruyorlarsa mevcut bankaları, THY gibi kurumları da denetimden kaçırmak için varlık fonuna devrediyorlar” dedi. Sakın ‘Devletin bir kurumunu başka bir kuruma devrettik’ sözünü kimse kullanmasın diyen Küçükkaya, “Bunun adı ekonomi dilinde ahmaklıktır. Cari fazlası olmayan bir ülke bir şirketi varlık fonuna devrediliyorsa şirketin denetlenmesinde korkuyorlar demektir. Hele bunun başına ekonomi ilminden nasibini almamış adamları getirirseniz vah benim güzel ülkem” diye konuştu.

‘PARTİ MESELESİ DEĞİLDİR’

Konuşmasının devamında referandum sürecine de değinen Küçükkaya, “Mesele parti meselesi değildir. Devlete bağlı şirketlerin bile denetimden kaçırıldığı bir siyasi partiye meclis ve başkanlık koltuğu teslim edilemez. Sadece bu bile referandum da Hayır demeye yeterdir” dedi. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleşen il ve ilçe başkanları toplantısına dair de değerlendirme yapan Küçükkaya, “Ankara’da Genel Başkan’ın il ve ilçe başkanları ile bir toplantısı vardı. Birçok arkadaşımız konuşma yaptı. Kocaeli adına da konuşmayı ben yaptım. Konuşmamızın içeriği nasıl hayır dememiz ile ilgiliydi Sizleri yakında bir kahramanımız ile tanıştıracağız. Umarım Kocaeli bu kahramanımızı sever. O bir vatansever, o bir halk kahramanı” şeklinde konuştu. Selin BECER