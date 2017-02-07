  • BIST 87.358
  • Altın 146,098
  • Dolar 3,6876
  • Euro 3,9575
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 13 °C
  • Sakarya : 4 °C

Küçükkaya: Varlık fonuna devretmek Duyun-i Umumiye'dir

»
Küçükkaya: Varlık fonuna devretmek Duyun-i Umumiye'dir
CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya yaptığı basın açıklamasında devlete ait olan kurumların varlık fonuna devredilmesi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, partisinin ilçe binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün (Salı) Sefa Sirmen’in tahliye edileceği müjdesini veren Küçükkaya, sevinçli olduklarını belirtti.

 

“VARLIK FONUNU DEVRETMEK DUYUN-İ UMUMİYEDİR”

Devlete ait kurumların varlık fonuna devredilmesi ile ilgili açıklama yapan Küçükkaya, “Türkiye’de THY denilen bir devlet kurumu var. Dünya markası diye lanse edilen ama son raporda 2.7 Milyar dolar zarar eden bir kurum bu. Paramızı Barcelona vb. yerlere harcayan kurumlar bunlar. Bunun gibi birçok kurum varlık fonuna bağışlanmış durumda. Eğer Türkiye cari fazlası olmayan bir devlet ise bu kurumları varlık fonuna devretmek Duyun-i Umumiyedir. Belediyeler nasıl denetimlerden kaçmak için yan şirketler kuruyorlarsa mevcut bankaları, THY gibi kurumları da denetimden kaçırmak için varlık fonuna devrediyorlar” dedi. Sakın ‘Devletin bir kurumunu başka bir kuruma devrettik’ sözünü kimse kullanmasın diyen Küçükkaya, “Bunun adı ekonomi dilinde ahmaklıktır. Cari fazlası olmayan bir ülke bir şirketi varlık fonuna devrediliyorsa şirketin denetlenmesinde korkuyorlar demektir. Hele bunun başına ekonomi ilminden nasibini almamış adamları getirirseniz vah benim güzel ülkem” diye konuştu.

 

‘PARTİ MESELESİ DEĞİLDİR’

Konuşmasının devamında referandum sürecine de değinen Küçükkaya, “Mesele parti meselesi değildir. Devlete bağlı şirketlerin bile denetimden kaçırıldığı bir siyasi partiye meclis ve başkanlık koltuğu teslim edilemez. Sadece bu bile referandum da Hayır demeye yeterdir” dedi. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleşen il ve ilçe başkanları toplantısına dair de değerlendirme yapan Küçükkaya, “Ankara’da Genel Başkan’ın il ve ilçe başkanları ile bir toplantısı vardı. Birçok arkadaşımız konuşma yaptı. Kocaeli adına da konuşmayı ben yaptım. Konuşmamızın içeriği nasıl hayır dememiz ile ilgiliydi Sizleri yakında bir kahramanımız ile tanıştıracağız. Umarım Kocaeli bu kahramanımızı sever. O bir vatansever, o bir halk kahramanı” şeklinde konuştu. Selin BECER

Etiketler: , , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akar: AKP’li vekiller iradeleriyle oy kullanamıyor06 Şubat 2017 Pazartesi 13:14
  • Ejderoğlu: Referandum sonrası bu masa bozulmayacak!06 Şubat 2017 Pazartesi 11:09
  • Nisan sonuna kadar iyiyiz de…05 Şubat 2017 Pazar 17:10
  • Sağlıklı yürüyüşün adresi Gebze oldu05 Şubat 2017 Pazar 14:23
  • CHP İl ve İlçe yöneticisi Ankara'da05 Şubat 2017 Pazar 13:13
  • Bakan Işık: Bu işin sonucu ülke için hayırlı olacak05 Şubat 2017 Pazar 13:10
  • Hürriyet, referandum çalışmalarına başladı05 Şubat 2017 Pazar 12:54
  • Bahçeli'den olağanüstü toplantı kararı05 Şubat 2017 Pazar 12:37
  • Aygün: PKK’nın ikiz kardeşi YPG ile ortaklık yapıyorlar05 Şubat 2017 Pazar 09:22
  • Bakan Işık'tan Kocaeli'ye müjde05 Şubat 2017 Pazar 08:21
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim