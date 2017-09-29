Küçükkaya: Yahya Kaptan'ın farkı ne?

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Pazar günü Yahya Kaptan Mahallesi’nde yapılacak seçimle ile “Yahya Kaptan’da bu kadar heyecan anlamsız” ifadesinde bulundu

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, haftalık olağan basın açıklamasında Yahya Kaptan’da yapılacak olan delegasyon seçimi konusunda geniş yer ayırdı. Küçükkaya, “İzmit ilçe örgütü olan 102 mahallede delege seçimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1 ay önceden delege seçim tarihlerini belirledik. Bu tarihleri belirledikten sonra ilçe örgütleri bu tarihler üzerinde oynama yapmaz” dedi.

YAHYA KAPTAN’IN NE FARKI VAR?

Konuşmalarına devam eden Küçükkaya, “Yahya Kaptan 102 mahalle gibi herhangi bir mahalledir. 2 saatte bitecektir. Alt tarafı bir ilçe delegasyonu seçiyoruz. Biz Deniz Baykal’la Muharrem İnce ile mitingler kapalı toplantılar yaptık. Buralarda bu kadar heyecanlanmayan arkadaşların delege seçimlerinde yandık bittik kül olduk noktasına getirmelerini anlamıyorum. Bizim mücadelemiz parti içinde olmayacak. Bizim mücadelemiz parti dışında 2019 yılındaki seçimlerde olacak. Referandumda hayır oyu çıkarmış bir ilçenin başkanı olarak söylüyorum. Bu delegasyon seçimlerinde Yahya Kaptan’ın bu kadar heyecanlanmasını anlayışla karşılamıyorum. Bu işleri gazetelerde kamuoyunda bu kadar tartışmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

AKP’NİN SEÇİM KURULU DEĞİLİM

Küçükkaya son olarak , “Ben AKP’nin yüksek seçim kurulu değilim. Kurallar önceden belirlendi. Ben tarih ve saat değiştirmem kurallar doğrultusunda seçimler gerçekleşir. Ben kendi mahallemde 3-4 kişiyi beklemeden kurallar çerçevesinde sandığı kapattım. Bu bir kuraldır. Maçın kuralları 3 liste temsilcileri tarafından bilinir. Kimsenin gerilmesine gerek yok. Seçim kurallar çerçevesinde gerçekleşecek. Önemli olan parti dışı mücadeledir. 2019’da İzmit’e Büyükşehir’e saraya CHP’nin bayrağını diktiğiniz zaman heyecanlanırsınız” ifadelerinde bulundu. Ahmet HAZER