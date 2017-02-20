Küçükkaya, yeni kahramanı mahalleliye tanıttı

Hayırettin karakterini Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi’ne tanıtan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “16 Nisana kadar zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eyledik” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, ‘Hayırettin’ karakterini geçtiğimiz gün Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi’ne tanıttı. Tanıtım programına, eski CHP İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Andız, İlyas Ataç, İzmit İlçe Yöneticisi Harun Arıcan, CHP Kocaeli Büyükşehir Meclis Üyesi Özcan Özer, CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Umutlu, Emrah Efe, Akmeşe Mahalle Temsilcisi Cavit Ayaz ve çok sayıda mahalleli katılım gösterdi.

HER ŞEYİN ‘HAYIR’LISI

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, katılımcılara referandumda neden hayır demeleri gerektiğini anlatarak tek adam rejimine hayır, meclisin tasfiyesine hayır, teslim alınmış yargıya hayır, ekonomik krize hayır, teröre hayır, bölünmeye hayır” dedi. Küçükkaya, “Vatandaşın oyunu hayırdan yana tercih etmesi için canla başla referandum maddelerini, halkımıza anlatmaya devam ediyoruz. Bütün çabamız her şeyin ‘Hayır’lısı’ olduğu bir sonuç çıkartmak” diye konuştu. Selin BECER