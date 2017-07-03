  • BIST 100.515
  • Altın 140,619
  • Dolar 3,5434
  • Euro 4,0309
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 31 °C
  • Sakarya : 30 °C

Küçükkaya'dan önce davet sonra özür

»
Küçükkaya'dan önce davet sonra özür
CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya'dan önce davet sonra özür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nün 19. gününde bugün saat 18:00-19:00 civarında Yahya Kaptan’a gelmesi bekleniyor.  Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, "Dünyanın en kalabalık ve uzun olan yürüyüşünden bu akşam Yahya Kaptan’da tüm hemşerilerimizle Arastapark dinlenme alanına bekliyoruz" diyrek tüm Kocaelilileri alana davet etti. Yürüyüş kafilesi yarın sabah 08.00 de Arastapark dinlenme alanından Derince-Körfez’e doğru yürüyüş devam edecek.

 

"ÖZÜR DİLERİM"

Küçükkaya, yürüyüş esnasında kalabalığın E-5'te uzun kuyruklar oluşturması sebebiyle trafiğin aksamasına ve sürücülerden gelen sert tepkiler üzerine özür diledi. Küçükkaya, "Genel Başkanımız geçişi esnasında kah yürüyüş konvoyu yüzünden,  kah yol çalışmaları yüzünden yürüyüş zaman zaman trafiğe neden olmakta. Vatandaşlarımızdan çalınan zamanlarından dolayı özür diler, bütün vatandaşımızın adaletsiz bir ülke yüzünden kaybettiği zamanın ve yaşadığımız acıların daha yoğun olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu yürüyüşteki kaybedilen trafik süresi emin olun tramvay işini normal zamanda bitirilmesinden daha kısadır. Bu yürüyüş sadece genel başkan tarafından gerçekleştirilmeyip, 10 binlerce adalet savaşçısının milyonlarca adalete susamış vatandaşın da sesidir. 1 Kişinin gelişiyle 2 gün kente miting kâbusu yaşatanlar Adalet Yürüyüşü'nün verdiği ufak sıkıntıları büyütmesi nahoş ve beyhude çabalardır. HAYIR’lı İzmit’in ADALET’e inançlı yurttaşlarımızın anlayışına sığınıyor şimdiden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gözlerine bant çekerek yürüdüler!03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:36
  • Küçükkaya'dan önce davet sonra özür03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:13
  • Tarhan: 42 derecede şartlar gerçekten çok zor!03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:06
  • Adalet Yürüyüşü'ne BÜYÜK MOLA!03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:00
  • İzmit'e son 12 kilometre...03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:29
  • Yürüyüş güzergahında dikkat çeken afiş!03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:33
  • Kılıçdaroğlu: Taş atana gül atın03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:32
  • CHP’liler Eşme’de bekliyor02 Temmuz 2017 Pazar 17:05
  • Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü Eşme'den başlayacak02 Temmuz 2017 Pazar 00:00
  • Erdoğan: Değişim zilleri tüm gücüyle çalıyor01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:24
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim