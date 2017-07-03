CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya'dan önce davet sonra özür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nün 19. gününde bugün saat 18:00-19:00 civarında Yahya Kaptan’a gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, "Dünyanın en kalabalık ve uzun olan yürüyüşünden bu akşam Yahya Kaptan’da tüm hemşerilerimizle Arastapark dinlenme alanına bekliyoruz" diyrek tüm Kocaelilileri alana davet etti. Yürüyüş kafilesi yarın sabah 08.00 de Arastapark dinlenme alanından Derince-Körfez’e doğru yürüyüş devam edecek.

"ÖZÜR DİLERİM"

Küçükkaya, yürüyüş esnasında kalabalığın E-5'te uzun kuyruklar oluşturması sebebiyle trafiğin aksamasına ve sürücülerden gelen sert tepkiler üzerine özür diledi. Küçükkaya, "Genel Başkanımız geçişi esnasında kah yürüyüş konvoyu yüzünden, kah yol çalışmaları yüzünden yürüyüş zaman zaman trafiğe neden olmakta. Vatandaşlarımızdan çalınan zamanlarından dolayı özür diler, bütün vatandaşımızın adaletsiz bir ülke yüzünden kaybettiği zamanın ve yaşadığımız acıların daha yoğun olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu yürüyüşteki kaybedilen trafik süresi emin olun tramvay işini normal zamanda bitirilmesinden daha kısadır. Bu yürüyüş sadece genel başkan tarafından gerçekleştirilmeyip, 10 binlerce adalet savaşçısının milyonlarca adalete susamış vatandaşın da sesidir. 1 Kişinin gelişiyle 2 gün kente miting kâbusu yaşatanlar Adalet Yürüyüşü'nün verdiği ufak sıkıntıları büyütmesi nahoş ve beyhude çabalardır. HAYIR’lı İzmit’in ADALET’e inançlı yurttaşlarımızın anlayışına sığınıyor şimdiden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi