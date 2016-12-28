Küçükler ve Yıldızlar Antalya’da

Aykut İlker Mete

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonaları 21-27 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’da yapılacak. Küçükler Şampiyonası 7-8-9-10-11-12 yaş genel ve kız olmak üzere on iki kategoride, Yıldızlar Şampiyonası ise 13-14-15-16-17-18 yaş genel ve kız olmak üzere yine on iki kategoride oynanacak.

7-8 yaş WOW Topkapı Palace’da, 9-12 yaş Mardan Palace ve 13-18 yaş Bellis Deluxe Hotel’de 90 dakika 30 saniye eklemeli tempoyla Bireysel İsviçre Sistemi ile 9 tur üzerinden eşlendirilecek.

Yazımı hazırladığım sırada Küçüklere 516, Yıldızlara 90 sporcu kayıt yaptırmıştı. Kayıt listesinde ilimizden Derince Turgut Reis SK sporcuları 14 Kız Ilgın Leycan İnce, 12 Genel Umut Şiar Demir, 9 Kız Gamze Ark, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt SK sporcuları, 9 Genel Arda Kadir Vatansever, 7 Genel Tuna Vatansever, Altın Çocuklar Satranç SK sporcusu 10 Genel Yiğit Bayraktar, bireysel yarışan sporcular 12 Kız Irmak Ünsal, 10 Genel Batu Tarman, 10 Genel Abdullah Mert Anık, 10 Genel Abdullah Efe Anık, 7 kız Ecrin Zeycan Şahin yer alıyorlardı.

Kayıt dahil her türlü bilgiye şampiyonaların resmi web adresleri olan “tyg2017.tsf.org.tr” ve “yildizlar2017.tsf.org.tr” adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca final sıralamasına göre Küçüklerde her kategorinin ilk 12 derecesi, Yıldızlarda 13-14 yaşlarda ilk 8, 15-16 yaşlarında ilk 6, 17-18 yaşlarda ise ilk 5 sporcu Ulusal Takım Havuzuna girmeye hak kazanacak.

Satranç dolu günler dileğiyle...

Kısa… Kısa…

>>> Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonaları 21-27 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Kupası 27 Ocak - 04 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası 05 - 11 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenecek.

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 2016 Dünya Hızlı Satranç Turnuvası

(26-30 Aralık 2016/QAT)

GM Sanal, Vahap (ELO 2481/TUR)

GM Mamedov, Rauf (ELO 2688/AZE)

1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.d4 cxd4 4.Axd4 g6 5.Ac3 Fg7 6.Fe3 Af6 7.Fc4 Va5 8.0–0 d6 9.h3 0–0 10.Fb3 Fd7 11.Af3 Kfc8 12.Ve2 Fe8 13.Kad1 Vc7 14.Ad5 Axd5 15.exd5 Aa5 16.Fd4 Ff8 17.c3 a6 18.Kfe1 Ac4 19.h4 a5 20.h5 a4 21.hxg6 hxg6 22.Ve4 axb3 23.Vh4 f6 24.Ag5 e5 25.dxe6 Ae5 26.Ae4 Fe7 27.Axf6+ Fxf6 28.Vxf6 Vh7 29.e7 Af7 30.axb3 Ka5 31.f3 Kf5 32.Ve6 Kc6 33.Vd7 Vh2+ 34.Sxh2 Fxd7 35.e8V+ Fxe8 36.Kxe8+ Sh7 37.g4 Kb5 38.Sg3 Ae5 39.f4 1–0

** 2016 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası

(26-30 Aralık 2016/QAT)

GM Sanal, Vahap (ELO 2481/TUR)

GM Halkias, Stelios (ELO 2585/GRE)

1.Af3 c5 2.c4 Ac6 3.Ac3 g6 4.g3 Fg7 5.Fg2 d6 6.0–0 e6 7.a3 Age7 8.Kb1 a5 9.d3 0–0 10.Fg5 h6 11.Fd2 Sh7 12.e4 f5 13.h4 e5 14.exf5 Fxf5 15.Ae4 Vd7 16.Ae1 Ad4 17.Sh2 Aec6 18.b4 cxb4 19.axb4 a4 20.b5 Ad8 21.Fb4 Af7 22.Ka1 Ka7 23.Kxa4 Kfa8 24.Kxa7 Kxa7 25.Ac3 g5 26.h5 g4 27.Ae4 Ka2 28.Vb1 Ka8 29.f3 gxf3 30.Axf3 Fxe4 31.dxe4 Vg4 32.Axd4 Vxh5+ 33.Sg1 exd4 34.e5+ Sh8 35.exd6 Ae5 36.Kf5 Vg6 37.Fe1 d3 38.Kf1 Ag4 39.Kf4 d2 40.Vxg6 dxe1V+ 41.Kf1 Vxg3 42.Vh5 Ae3 43.Vf3 Axf1 44.Vxg3 Axg3 45.Fxb7 Ka2 46.Fg2 Fe5 47.d7 Kd2 0–1

** 2016 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası

(26-30 Aralık 2016/QAT)

GM Sanal, Vahap (ELO 2481/TUR)

GM Banikas, Hristos (ELO 2568/GRE)

1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.Fg5 Abd7 7.Fc4 Vb6 8.Fb3 e6 9.Vd2 Fe7 10.f3 Ac5 11.0–0–0 Vc7 12.g4 b5 13.Sb1 Fd7 14.h4 b4 15.Ace2 a5 16.Fxf6 Fxf6 17.g5 Fe7 18.Ve3 g6 19.h5 e5 20.Fd5 exd4 21.Vxd4 0–0–0 22.Fxf7 Khf8 23.hxg6 hxg6 24.Kh7 Fe8 25.Vd5 Fc6 26.Vd4 Sb8 27.Fxg6 Ae6 28.Vc4 Axg5 29.Ad4 Axh7 30.Axc6+ Sb7 31.Vb5+ Vb6 32.Axd8+ Fxd8 33.Vd7+ Vc7 34.Vxh7 Vxh7 35.Fxh7 Kxf3 36.e5 d5 37.Fg8 Ke3 38.Fxd5+ Sc7 39.e6 Fh4 40.Sc1 Fg5 41.Sb1 Fh4 42.Fc4 Ke4 43.Kd7+ Sb6 44.b3 a4 45.Kd6+ Sc7 46.Kd7+ Sb6 47.Sc1 axb3 48.axb3 Ff2 49.Kd6+ Sc7 50.Kd7+ Sb6 51.Sd2 Fc5 52.Fd5 Kd4+ 53.Se2 Sa5 54.Sf3 Sb6 55.Kb7+ Sa6 56.Kd7 Sb6 57.Kb7+ Sa6 58.Kd7 Sb6 59.Sg3 Sa5 60.Kd8 Sb6 61.Kb8+ Sc7 62.Kb7+ Sd6 63.e7 1–0

** 2016 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası

(26-30 Aralık 2016/QAT)

GM Onischuk, Vladimir (ELO 2601/UKR)

GM Sanal, Vahap (ELO 2481/TUR)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Fe7 6.d3 b5 7.Fb3 d6 8.a3 0–0 9.Ac3 Fe6 10.Fe3 d5 11.Fg5 d4 12.Fxe6 dxc3 13.Fb3 cxb2 14.Ka2 Vd6 15.Fd2 Ad7 16.Kxb2 Vxa3 17.Ka2 Vd6 18.Va1 Ad4 19.Axd4 exd4 20.Kb1 Ac5 21.Fb4 Vf6 22.e5 Vxe5 23.Fxc5 Fxc5 24.Kxa6 Kae8 25.g3 h5 26.Va2 Fb4 27.Kf1 Kd8 28.h4 Fd6 29.Sg2 g5 30.Kh1 g4 31.Va1 Kde8 32.Vc1 Sg7 33.Ka1 Fb4 34.Vg5+ Vxg5 35.hxg5 Sg6 36.Kh2 Ke5 37.Ka7 Fd6 38.Kh1 Kfe8 39.Kha1 Kf5 40.Ka8 Ke2 41.Kf1 Sxg5 42.Sg1 Sg6 43.Kg8+ Sh7 44.Kd8 Sg7 45.Kb8 Fb4 46.Kb7 Fe1 47.Kxc7 Fxf2+ 48.Sh1 h4 49.gxh4 g3 0–1

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, bir hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Vxh5#