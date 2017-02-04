Kudret Fastfood açıldı

Karamürsel’de yeni bir işletme daha hizmete girdi.

İlçenin tanınmış simalarından olan İhsan Kudret Soygeniş tarafından hizmete alınan Kudret FastFood’un açılışı önceki gün gerçekleşen törenle yapıldı. Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde faaliyetlerine başlayan işletmenin açılışına kalabalık bir protokol grubu da katıldı.

BAŞKAN’DAN KUTLAMA

Törende; Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, AKP SKM Başkanı Mecit Erdoğan ve meclis üyesi Selman Açık hazır bulundu. Yapılan duanın ardından açılışı yapan belediye başkanı İsmail Yıldırım, mekan sahibi İhsan Kudret Soygeniş’i tebrik etti ve bol kazanç temennisinde bulundu.