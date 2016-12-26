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Kullar, tek attı 3 aldı

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Kullar, tek attı 3 aldı
1.Amatör Lig C Grubu14.hafta maçında ilk 3 için mücadele eden Kullarspor ileKörfez Esenspor, Avni Kalkavan Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Zorlu maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maç öncesinde şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.Kullar ekibi 57.dakikada Bülent’in ceza sahası içinde düşürülmesi ile penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Burhan penaltıyı gole çevirdi takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan sürede iki takım da başka gol bulamadı ve Kullarspor cezalı olduğu için Avni Kalkavan Stadı’nda oynadığı maç sonunda çok değerli bir galibiyete imza attı. N Ahmet AKAY

 

KULLARSPOR: 1

KÖRFEZ ESENSPOR: 0

STAT: Avni Kalkavan (1.Küme C)

HAKEMLER: Rahman Kalyoncu ***, Ömer Karaman ***, Mehmet Zeki Uzar ***

KULLARS POR: Tolga ***, Ertuğrul ***, Furkan ***, Batuhan  ***, Ahmet ***, Burhan ***, İbrahim Sefa ** (dk 76 Sergen **),Coşkun ** Sefa ***, Bülent Orkun ** (dk 81 İbrahim Adaş  **) , Burak *** (dk 85 Abdullah *)

KÖRFEZ ESENSPOR: Fatih Çolak **, Yavuzhan ***, Kadir ** (dk 60 Hamit **), Anıl ***, Zafer ***, Abdülvahit **, Ahmet Mert ** (dk 81 Veysel **), Fatih Uludaş ***, Enis **, Berkay  ** (dk 60 Cemil **), Günay **

GOLLER: Burhan dk. 57 (PNT)

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